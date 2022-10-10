Мартинелли хочет заключить новый контракт с "Арсеналом"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли подтвердил, что хочет заключить новый контракт со своим клубом.

Мартинелли был признан лучшим игроком победного для "Арсенала" матча против "Ливерпуля" накануне (3:2), забив свой четвертый гол и отдав свою вторую результативную передачу в этом сезоне Премьер-Лиги.



Сейчас у Мартинелли уже идет предпоследний год по действующему контракту, однако потеря 21-летнего бразильца "канонирам" не грозит.



"Конечно, я хочу остаться. Мы разговариваем. Давайте посмотрим, что произойдет, но я хочу остаться, конечно".



"Думаю, это мой лучший сезон здесь в "Арсенале". Я так счастлив в этот момент. Думаю, "Арсенал" — большой клуб, и у нас много хороших игроков. Думаю, вы, парни, можете видеть со стороны нашу целеустремленность и наш характер. Мы хотим побеждать в каждом матче, и я думаю, каждый может это видеть".



"Я так рад (победе над "Ливерпулем"), это был замечательный матч и замечательная победа. Думаю, мы заслужили три очка. В раздевалке была удивительная атмосфера. Каждый обнимался с каждым. Каждый знал, что это будет тяжелый матч, и, как я уже сказал, мы заслужили эту победу", — цитирует Мартинелли Evening Standard.