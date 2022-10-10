Клопп раскритиковал Оливера и обвинил Артету

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал судейство Майкла Оливера и обвинил своего коллегу Микеля Артету в давлении на рефери.

Судьбу воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" решил реализованный вингером "Арсенала" Букайо Сака пенальти — 3:2.



Однако Клопп считает, что "Ливерпуль" тоже должен был получить пенальти, когда Габриэль Магальяэс сыграл рукой в своей штрафной. Еще одна претензия Юргена касается ситуации, когда Артета выпросил у Оливера желтую карточку защитнику "красных" Джо Гомесу за неправильный ввод мяча в игру из аута.



"Суета вокруг пенальти — такое бывает. Думаю, каждый согласится, что мы должны были чуть раньше выбить мяч, а мы этого не сделали. Но это все равно очень спорный пенальти, если не сказать... Хотя теперь это уже не изменить".



"В первом тайме была ситуация, когда Габриэль сыграл рукой. Рефери сказал нам, что мы можем поговорить с ним после матча. Конечно, мы можем спросить, что он думает, и он скажет, что это не игра рукой, но очевидно, что это фол. Так что в этом разговоре нет необходимости".



"Была еще пара других ситуаций, но результат такой, какой он есть. Желтая карточка Джо Гомесу за неправильный вброс аута... Я не знаю, как часто и как долго игроки "Арсенала" ждали адресата при вбросе аута в первом тайме, и им за это ничего не было. Я не возражаю против этого".



"Но когда Джоуи стоит там, и Микель набрасывается на рефери, тот вдруг говорит: "Хорошо, желтая карточка". И ты, находясь на расстоянии, думаешь: "Желая карточка за это?"



"Повторюсь, эти ситуации не имеют никакого отношения к результату, но они не помогают. Разговаривать об этом с рефери бесполезно", — цитирует Клоппа Viaplay.