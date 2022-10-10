Google может стать спонсором стадиона "Тоттенхэма"
"Тоттенхэм" ведет переговоры с компанией Google о переименовании своего нового стадиона.
С момента своего открытия в 2019 году арена "шпор" носит техническое название "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", хотя президент лондонского клуба Даниэль Леви с самого начала был открыт к ее переименованию.
Поиски щедрого спонсора, который был бы готов платить хорошие деньги за переименование стадиона под свой бренд, привели Леви к Google, сообщает The Athletic.
В данный момент, Интернет-гигант и "Тоттенхэм" ведут "содержательные переговоры" об условиях сделки.
"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" обошелся "Тоттенхэму" в 1 миллиард фунтов и вмещает 62,850 зрителей. Одна из лучших футбольных арен в мире принимает не только матчи команды Антонио Конте, но также игры по регби и американскому футболу, боксерские поединки и концерты.
10.10.2022 15:00
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