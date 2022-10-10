Мвепу завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Энок Мвепу 24-летний полузащитник "Брайтона" Энок Мвепу объявил о завершении игровой карьеры из-за проблем с сердцем.

Мвепу был госпитализирован во время поездки в сборную Замбии в прошлом месяце, проведя четыре дня в больнице.

Вернувшись в Англию, Мвепу был отправлен на углубленное обследование, которое обнаружило, что Эноку грозит остановка сердца, если он продолжит играть в футбол.

В опубликованном заявлении Мвепу сообщает, что планирует остаться в футболе, но уже в другой роли.

Мвепу выступал за "Брайтон" после своего перехода из "Ред Булл" в июле 2021. В течение этого времени Энок принял участие в 27 матчах за "чаек", включая все шесть в Премьер-Лиге до последнего международного перерыва.


Метки Брайтон, Мвепу

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 10.10.2022 14:52 # bes-ter
    Жаль парня, всю жизнь тренировался и вынужден закончить...

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  2. danilych89 10.10.2022 14:35 # danilych89
    судя по всему, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

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