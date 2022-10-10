"Вест Бромвич" уволил Стива Брюса

Клуб Чемпионшипа "Вест Бромвич" объявил об увольнении своего главного тренера Стива Брюса.

Брюс тренировал "Вест Бромвич" с февраля. "Дрозды" сделали ставку на Стива как на специалиста, который за свою карьеру четырежды выводил свои команды в Премьер-Лигу.



Однако под руководством Брюса "Вест Бромвич" выиграл только восемь из 32 проведенных матчей. Особенно провальным для "дроздов" вышел старт нового сезона — лишь одна победа в 13 матчах Чемпионшипа и 22-е место.



После безголевого матча против "Лутона" в минувшую субботу терпение руководства "Вест Бромвича" лопнуло, и сегодня экс-защитнику "Манчестер Юнайтед" было указано на дверь.