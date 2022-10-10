"Вест Бромвич" уволил Стива Брюса

Стив Брюс Клуб Чемпионшипа "Вест Бромвич" объявил об увольнении своего главного тренера Стива Брюса.

Брюс тренировал "Вест Бромвич" с февраля. "Дрозды" сделали ставку на Стива как на специалиста, который за свою карьеру четырежды выводил свои команды в Премьер-Лигу.

Однако под руководством Брюса "Вест Бромвич" выиграл только восемь из 32 проведенных матчей. Особенно провальным для "дроздов" вышел старт нового сезона — лишь одна победа в 13 матчах Чемпионшипа и 22-е место.

После безголевого матча против "Лутона" в минувшую субботу терпение руководства "Вест Бромвича" лопнуло, и сегодня экс-защитнику "Манчестер Юнайтед" было указано на дверь.


Метки Брюс, Вест Бромвич, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2022 13:00

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