Мерсон: "Арсенал" сыграл выдающимся образом"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон похвалил "Арсенал" после победы 3:2 над "Ливерпулем" и заявил, что у "канониров" есть шансы на чемпионство в Премьер-Лиге.

Благодаря победе над "Ливерпулем" накануне "Арсенал" восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге. Команда Микеля Артеты по-настоящему впечатлила Мерсона своей игрой, и Пол допускает, что "канониры" преподнесут сенсацию в этом сезоне, как это некогда сделал "Лестер".



"Думаю, "Арсенал" сыграл выдающимся образом. Думаю, они очень хорошо начали, преодолевая прессинг, и забили быстрый гол. Думаю, "Арсенал" феноменальным образом контролировал игру. Когда счет стал 3:2, "Ливерпуль" уже не создавал угроз".



"В конце концов речь об очень молодой, неопытной команде. Я так впечатлен ими. Они по-прежнему во главе лиги, и им просто нужно продолжать делать то, что они делают. Я никогда — или, по крайней мере, очень, очень давно — не видел "Эмирейтс" таким. Это абсолютно будоражит".



"До тех пор, пока они выдерживают темп "Манчестер Сити", никогда не знаешь, что произойдет. Мы видели, как "Лестер" выиграл Премьер-Лигу", — сообщил Мерсон в эфире.