"Юнайтед" готовит новый контракт для Гарначо

"Манчестер Юнайтед" готовится предложить новый контракт юному вингеру Алехандро Гарначо.

18-летний Гарначо принял участие в трех матчах первой команды "Юнайтед" в этом сезоне, выходя на замену против "Реал Сосьедад" и "Шерифа" в Лиге Европы, а также сыграв против "Брайтона" в первом туре Премьер-Лиги.



Своей игрой, а также прилежностью на тренировках Алехандро произвел впечатление на наставника "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.



У Гарначо остается еще два с половиной года по действующему контракту, однако теперь "Юнайтед" хочет связать будущее уругвайца на более длительный срок, сообщает Daily Mirror. Переговоры об этом начнутся в ближайшее время.