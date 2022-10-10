"Юнайтед" готовит новый контракт для Гарначо
"Манчестер Юнайтед" готовится предложить новый контракт юному вингеру Алехандро Гарначо.
18-летний Гарначо принял участие в трех матчах первой команды "Юнайтед" в этом сезоне, выходя на замену против "Реал Сосьедад" и "Шерифа" в Лиге Европы, а также сыграв против "Брайтона" в первом туре Премьер-Лиги.
Своей игрой, а также прилежностью на тренировках Алехандро произвел впечатление на наставника "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.
У Гарначо остается еще два с половиной года по действующему контракту, однако теперь "Юнайтед" хочет связать будущее уругвайца на более длительный срок, сообщает Daily Mirror. Переговоры об этом начнутся в ближайшее время.
10.10.2022 11:00
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