Невилл: "Арсенал" даст бой "Сити", но титул уступит"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает, что "Арсенал" даст бой "Манчестер Сити", но все равно уступит титул Премьер-Лиги.

Благодаря победе 3:2 над "Ливерпулем" в воскресенье "Арсенал" вернул себе лидерство в Премьер-Лиге, однако "Сити" находится всего в одном очке позади.



Невилл призывает фанатов "Арсенала" не увлекаться, мечтая о титуле, потому что конкурент "канониров" слишком силен.



"Я не думаю, что они выиграют лигу. "Манчестер Сити" возьмет титул и сделает это с большим перевесом. "Арсенал" должен лезть вон из кожи, чтобы не отстать от них".



"Арсенал" выглядит обнадеживающе, но тяжелая часть сезона еще впереди. Впереди еще длинный путь, и это определенно не то время для болельщиков "Арсенала", чтобы витать в облаках".



"Однако их дух крепнет, и эти фанаты могут видеть команду и тренера, которые дадут бой", — сообщил Невилл в эфире.