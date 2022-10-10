Бройя надеется, что его гол "Вулверхэмптону" станет первым из многих за "Челси"

Нападающий "Челси" Армандо Бройя надеется, что его гол против "Вулверхэмптона" станет первым из многих за лондонский клуб.

В субботу на "Стэмфорд Бридж" именно Бройя, выйдя на замену, установил окончательный счет на последней минуте — 3:0. Этот гол стал первым для Армандо за "синих".



21-летний албанец безумно счастлив и надеется, что и сможет и дальше проносить пользу родному клубу.



"Это был нереальный момент для меня и моей семьи — и даже лучше, потому что сегодня День рождения моего папы. Я забил ради него, что делает этот момент еще лучше".



"Так что я абсолютно счастлив. Парни сыграли просто удивительным образом, это был отличный день".



"Это мой родной клуб, я люблю этот клуб, и я являюсь фанатом этого клуба с малых лет".



"Было удивительно открыть счет своим голам на "Стэмфорд Бридж", перед нашими фанатами. Они удивительны".



"Это мой первый, но, надеюсь, первый из многих".



"Я каждый день благодарен за возможность быть в этом футбольном клубе. Надеюсь, я смогу забить гораздо больше голов ради фанатов и своих партнеров по команде", — цитирует Бройю The Independent.