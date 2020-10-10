Тен Хаг поздравил Роналду с 700 голами

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поздравил своего нападающего Криштиану Роналду с достижением рубежа в 700 голов на клубном уровне.

Вынужденно появившись на замену в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги против "Эвертона", Роналду стал автором победного для "Юнайтед" гола — 1:2.



Этот гол стал первым для Криштиану в нынешнем сезоне Премьер-Лиги, а также его 700-м в клубной карьере. Тен Хаг уверен, что теперь 37-летний португалец будет забивать регулярнее.



"Это по-настоящему впечатляет. Когда ты забиваешь 700 голов, это огромное достижение. Я очень рад за него, я поздравляю его с этим достижением, а также я рад, что это его первый гол в этом сезоне Премьер-Лиги — ему пришлось подождать этого гола, но я уверен, их будет больше".



"Думаю, каждый игрок нуждается в этом. Даже если ты лучший в мире, тебе нужно это, тебе нужны голы. Я поработал со многими бомбардирами, и им нужны голы в каждом сезоне, им требуется это ощущение, им требуется это подтверждение своего голевого чутья".



"Стоит им забить несколько раз, и дальше голы идут один за другим, а матчи складываются проще. Так будет и с ним", — цитирует Тен Хага The Independent.