FA расследует стычку игроков "Арсенала" и "Ливерпуля"

FA начала свое расследование по поводу стычки между игроками "Арсенала" и "Ливерпуля" в концовке воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

Заинтересовавший Ассоциацию инцидент случился непосредственно перед тем, как вингер "Арсенала" Букайо Сака реализовал назначенный рефери Майклом Оливером пенальти и принес "канонирам" победу 3:2.



Решение Оливера назначить 11-метровый вызвало бурную реакцию со стороны игроков обеих команд, и особенно эмоционально себя повели Джордан Хендерсон, Гранит Джака и Габриэль Магальяэс.



В данный момент неясно, кто кого и какими словами мог оскорбить во время этой стычки, однако инцидент оказался настолько серьезным, что после финального свистка Оливер поговорил с главными тренерами обеих команд, а FA незамедлительно начала свое расследование, сообщает The Telegraph.