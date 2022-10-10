"Челси" рассматривает Пеллегрини и Пино на замену Маунту

"Челси" присмотрел двух игроков на случай вынужденного расставания с полузащитником Мейсоном Маунтом.

Сейчас у Маунта остается всего один год по действующему контракту. "Челси" начал переговоры со своим воспитанником о продлении сотрудничества еще минувшим летом, но пока не добился особых успехов.



Если до окончания сезона Мейсон так и не заключит новую сделку, это может подтолкнуть "синих" к продаже 23-летнего игрока сборной Англии, и лондонский клуб хочет быть готовым к такому сценарию.



По информации The Telegraph, на замену Маунту "Челси" рассматривает 26-летнего Лоренцо Пеллегрини из "Ромы" и 19-летнего Йереми Пино из "Вильярреала". Впрочем, к этим вариантам еще могут добавиться другие.



Сейчас Пеллегрини является капитаном "Ромы", где он снабжает передачами бывшего нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма, опцию выкупа которого "синих" сохраняют.



А Пино — это больше инвестиция в будущее. У Йереми есть контракт до 2027 года, и только сумма в 40 миллионов фунтов заставит "Вильярреал" отпустить свое юное дарование.