"Челси" рассматривает Пеллегрини и Пино на замену Маунту

Лоренцо Пеллегрини "Челси" присмотрел двух игроков на случай вынужденного расставания с полузащитником Мейсоном Маунтом.

Сейчас у Маунта остается всего один год по действующему контракту. "Челси" начал переговоры со своим воспитанником о продлении сотрудничества еще минувшим летом, но пока не добился особых успехов.

Если до окончания сезона Мейсон так и не заключит новую сделку, это может подтолкнуть "синих" к продаже 23-летнего игрока сборной Англии, и лондонский клуб хочет быть готовым к такому сценарию.

По информации The Telegraph, на замену Маунту "Челси" рассматривает 26-летнего Лоренцо Пеллегрини из "Ромы" и 19-летнего Йереми Пино из "Вильярреала". Впрочем, к этим вариантам еще могут добавиться другие.

Сейчас Пеллегрини является капитаном "Ромы", где он снабжает передачами бывшего нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма, опцию выкупа которого "синих" сохраняют.

А Пино — это больше инвестиция в будущее. У Йереми есть контракт до 2027 года, и только сумма в 40 миллионов фунтов заставит "Вильярреал" отпустить свое юное дарование.


Метки Вильярреал, контракты, Маунт, Пеллегрини, Пино, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2022 06:00

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  1. real-chel 10.10.2022 06:26 # real-chel
    Какие замены?? Епанулись что ли, покупать всякий шлак за бешенные бабки они могут, а продлить контракт с Маунтом они не могут. Епнулись совсем руководство

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