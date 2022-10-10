Артета: "Большое спасибо игрокам и фанатам"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поблагодарил болельщиков своего клуба, создавших непередаваемую атмосферу на матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В воскресенье на "Эмирейтс" подопечные Артеты одержали свою восьмую победу в этом сезоне Премьер-Лиги, благодаря чему вернулись на первое место в таблице.



Микель остался по-настоящему тронут, насколько мощно трибуны поддерживали его игроков, которыми он тоже крайне доволен.



"Большое спасибо парням и нашим болельщикам за то, что позволили пережить такой день. Ради этого мы и находимся здесь, и я получил настоящее удовольствие — особенно от того, в какой манере мы победили".



"Я никогда не видел подобного. Вы даже не представляете, как такая поддержка помогает игрокам, придавая им уверенности и вселяя в них веру... Сплотить всех и знать, что ты придешь сюда и получишь непередаваемые ощущения — это одна из самых приятных вещей, что мы добились за проведенное вместе время. Это замечательно".



"Это ощущение победы такое мощное и такое важное для меня сегодня. Я увидел команду, с которой я по-настоящему себя ассоциирую. Я увидел характер, который они проявляли в сложные моменты. Я увидел, как они придерживались вещей, которые должны делать. В то же время я увидел веру, смелость и свободное мышление, чтобы просто ходить атаку и подвергать соперника давлению", — цитирует Артету Sky Sports.