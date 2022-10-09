Клопп: "Ливерпуль" не участвует в чемпионской гонке"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил свою команду из числа претендентов на титул Премьер-Лиги после поражения 3:2 от "Арсенала".

Проиграв в воскресенье на "Эмирейтс", "Ливерпуль" увеличил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до 14 очков. В этой ситуации Клопп предпочитает забыть о титуле и сосредоточиться на решении имеющихся у его команды проблем.



"Мы не участвуем в чемпионской гонке. В данный момент у нас есть проблемы, но нам нельзя опускать руки. В такого рода ситуации, как наша, нужно выходить и сражаться. Мы здесь не для того, чтобы быть довольными своей ситуацией и вспоминать о прошлом годе".



"Мы очень расстроены. В случае со всеми тремя голами мы совершали ошибки в решающие моменты. Пропустить на первой минуте — это не то, что тебе нужно. Плохой старт".



"Мы начали контролировать игру против очень агрессивного и полностью уверенного в себе "Арсенала". Мы показали свой класс и сравняли счет благодаря великолепному голу. Далее пошла открытая игра, и нам это было на руку".



"Но перед перерывом мы совершили грубую ошибку. Что поделать? Худший старт, что только возможен. Худший конец, что только возможен", — цитирует Клоппа Sky Sports.