Клопп: "Ливерпуль" не участвует в чемпионской гонке"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил свою команду из числа претендентов на титул Премьер-Лиги после поражения 3:2 от "Арсенала".

Проиграв в воскресенье на "Эмирейтс", "Ливерпуль" увеличил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до 14 очков. В этой ситуации Клопп предпочитает забыть о титуле и сосредоточиться на решении имеющихся у его команды проблем.

"Мы не участвуем в чемпионской гонке. В данный момент у нас есть проблемы, но нам нельзя опускать руки. В такого рода ситуации, как наша, нужно выходить и сражаться. Мы здесь не для того, чтобы быть довольными своей ситуацией и вспоминать о прошлом годе".

"Мы очень расстроены. В случае со всеми тремя голами мы совершали ошибки в решающие моменты. Пропустить на первой минуте — это не то, что тебе нужно. Плохой старт".

"Мы начали контролировать игру против очень агрессивного и полностью уверенного в себе "Арсенала". Мы показали свой класс и сравняли счет благодаря великолепному голу. Далее пошла открытая игра, и нам это было на руку".

"Но перед перерывом мы совершили грубую ошибку. Что поделать? Худший старт, что только возможен. Худший конец, что только возможен", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Арсенал, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2022 23:10

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  1. wilegend 09.10.2022 23:21 # wilegend
    Арсу за победку кэф был больше чем лфк. Даже обидно как-то

    (ответить)

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