700-й гол Роналду обеспечил МЮ победу над "Эвертоном"
Рекордный 700-й гол Криштиану Роналду в его клубной карьере обеспечил "Манчестер Юнайтед" волевую победу 1:2 в гостях у "Эвертона".
Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард ограничился единственной перестановкой в составе, выпустив Энтони Гордона вместо Дуайта Макнила.
А вот у "красных дьяволов" произошло четыре изменения в старте относительно дерби Манчестера. Свой шанс получили Виктор Линделеф, Люк Шоу, Каземиро и Антони Мартиаль.
Матч на "Гудисон Парк" начался с быстрого гола хозяев. На пятой минуте Алекс Ивоби свободно принял мяч на подступах к штрафной и нанес обводящий удар в притирку с ближней штангой — 1:0.
"Юнайтед" пошел большими силами отыгрываться и на 15-й минуте сравнял счет. После перехвата в центральном круге последовала разрезающая передача на Антони, который ворвался в штрафную по правому краю и пробил через руки голкипера Джордана Пикфорда — 1:1.
Сравняв счет, гости продолжили диктовать игру. Особенно тяжело хозяевам пришлось в концовке тайма, когда гол Бруну Фернандеша не был засчитан из-за офсайда, а Каземиро с убойной дистанции пробил головой мимо.
В итоге "Эвертон" так и не выстоял до перерыва. На 44-й минуте Криштиану Роналду, заменивший получившего травму Мартиаля, ворвался в штрафную по левому краю и поразил низом ближний угол ворот — 1:2.
Во втором тайме "Юнайтед" стал постепенно отказываться от атакующих намерений и сосредоточился на сдерживании соперника.
Со временем "ириски" стали чересчур рисковать и могли за это поплатиться. На 81-й минуте Рэшфорд убежал в прорыв, проскочил мимо Пикфорда и поразил пустые ворота, однако гол не был засчитан из-за касания Маркусом мяча рукой.
Заключительные минуты выдались по-настоящему напряженными для "дьяволов", однако Давид Де Хеа и партнеры выстояли.
Быстрый гол Ивоби не смутил "Юнайтед", который принялся диктовать игру и приложил ровно столько усилий, сколько было достаточно для победы.
"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
09.10.2022 22:55
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Последние комментарии:
лэмпард в такое гуано превратил Эвертон, просто ппц
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Тупо автобус во втором тайме. Нидерландский Шон Дайч.
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немного нервная концовка с этими угловыми, но если б чистый гол у Рэша не отобрали ее бы вообще не было. Потерь мяча на ровном месте многовато конечно, Тен Хагу еще работать и работать с этими увальнями. Энивей, с победкой!:)
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Пидораски чистейший гол Реша не засчитали.Это был гол,чистый гол.
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Как обычно дали пососать сутулой собаке
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мю в гонке
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