700-й гол Роналду обеспечил МЮ победу над "Эвертоном"

Рекордный 700-й гол Криштиану Роналду в его клубной карьере обеспечил "Манчестер Юнайтед" волевую победу 1:2 в гостях у "Эвертона".

Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард ограничился единственной перестановкой в составе, выпустив Энтони Гордона вместо Дуайта Макнила.



А вот у "красных дьяволов" произошло четыре изменения в старте относительно дерби Манчестера. Свой шанс получили Виктор Линделеф, Люк Шоу, Каземиро и Антони Мартиаль.



Матч на "Гудисон Парк" начался с быстрого гола хозяев. На пятой минуте Алекс Ивоби свободно принял мяч на подступах к штрафной и нанес обводящий удар в притирку с ближней штангой — 1:0.



"Юнайтед" пошел большими силами отыгрываться и на 15-й минуте сравнял счет. После перехвата в центральном круге последовала разрезающая передача на Антони, который ворвался в штрафную по правому краю и пробил через руки голкипера Джордана Пикфорда — 1:1.



Сравняв счет, гости продолжили диктовать игру. Особенно тяжело хозяевам пришлось в концовке тайма, когда гол Бруну Фернандеша не был засчитан из-за офсайда, а Каземиро с убойной дистанции пробил головой мимо.



В итоге "Эвертон" так и не выстоял до перерыва. На 44-й минуте Криштиану Роналду, заменивший получившего травму Мартиаля, ворвался в штрафную по левому краю и поразил низом ближний угол ворот — 1:2.



Во втором тайме "Юнайтед" стал постепенно отказываться от атакующих намерений и сосредоточился на сдерживании соперника.



Со временем "ириски" стали чересчур рисковать и могли за это поплатиться. На 81-й минуте Рэшфорд убежал в прорыв, проскочил мимо Пикфорда и поразил пустые ворота, однако гол не был засчитан из-за касания Маркусом мяча рукой.



Заключительные минуты выдались по-настоящему напряженными для "дьяволов", однако Давид Де Хеа и партнеры выстояли.



Быстрый гол Ивоби не смутил "Юнайтед", который принялся диктовать игру и приложил ровно столько усилий, сколько было достаточно для победы.



"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче