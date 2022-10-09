"Ливерпуль" потерял с травмами Трента и Диаса

Луис Диас Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник Трент Александер-Арнольд и нападающий Луис Диас получили травмы в матче против "Арсенала".

В воскресенье "Ливерпуль" потерпел поражение 3:2 на "Эмирейтс", однако Клоппа расстроил не только результат, но и травмы двух важных игроков.

При этом Юрген был вынужден заменить Диаса еще в первом тайме, а для Александер-Арнольда матч был закончен в перерыве.

"Нам пришлось заменить Лучо, не дожидаясь перерыва. Там что-то с коленом, и это нехорошо. Ему предстоит обследование, и тогда мы будем знать больше. Я не имею понятия, насколько это серьезно, а вдобавок у Трента плохи дела с лодыжкой".

"Он подвернул свою лодыжку, и это нехорошо. За все эти семь лет Трент никогда не уходил с поля, если мог продолжать играть. Ему было слишком больно, сразу появилась опухлость, поэтому нам нужно осмотреть его", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля"


Метки Александер-Арнольд, Диас, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1038

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  1. yaxaaabalya 09.10.2022 23:05 # yaxaaabalya
    ЛЕ следующий год,тот самый обещанный,сквозь которого тогда проскочили в последнем туре.

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  2. true-manc 09.10.2022 22:54 # true-manc
    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  3. gerrard08 09.10.2022 22:52 # gerrard08
    Не знаю какая потеря может быть сейчас хуже, чем потеря Диаса.

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  4. closer 09.10.2022 22:19 # closer
    Черная полоса

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