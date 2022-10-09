"Ливерпуль" потерял с травмами Трента и Диаса
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник Трент Александер-Арнольд и нападающий Луис Диас получили травмы в матче против "Арсенала".
В воскресенье "Ливерпуль" потерпел поражение 3:2 на "Эмирейтс", однако Клоппа расстроил не только результат, но и травмы двух важных игроков.
При этом Юрген был вынужден заменить Диаса еще в первом тайме, а для Александер-Арнольда матч был закончен в перерыве.
"Нам пришлось заменить Лучо, не дожидаясь перерыва. Там что-то с коленом, и это нехорошо. Ему предстоит обследование, и тогда мы будем знать больше. Я не имею понятия, насколько это серьезно, а вдобавок у Трента плохи дела с лодыжкой".
"Он подвернул свою лодыжку, и это нехорошо. За все эти семь лет Трент никогда не уходил с поля, если мог продолжать играть. Ему было слишком больно, сразу появилась опухлость, поэтому нам нужно осмотреть его", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля"
09.10.2022 22:00
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ЛЕ следующий год,тот самый обещанный,сквозь которого тогда проскочили в последнем туре.
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Не знаю какая потеря может быть сейчас хуже, чем потеря Диаса.
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