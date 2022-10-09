"Ливерпуль" потерял с травмами Трента и Диаса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник Трент Александер-Арнольд и нападающий Луис Диас получили травмы в матче против "Арсенала".

В воскресенье "Ливерпуль" потерпел поражение 3:2 на "Эмирейтс", однако Клоппа расстроил не только результат, но и травмы двух важных игроков.



При этом Юрген был вынужден заменить Диаса еще в первом тайме, а для Александер-Арнольда матч был закончен в перерыве.



"Нам пришлось заменить Лучо, не дожидаясь перерыва. Там что-то с коленом, и это нехорошо. Ему предстоит обследование, и тогда мы будем знать больше. Я не имею понятия, насколько это серьезно, а вдобавок у Трента плохи дела с лодыжкой".



"Он подвернул свою лодыжку, и это нехорошо. За все эти семь лет Трент никогда не уходил с поля, если мог продолжать играть. Ему было слишком больно, сразу появилась опухлость, поэтому нам нужно осмотреть его", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля"