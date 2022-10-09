Джеррард на грани увольнения из "Астон Виллы"

Стивену Джеррарду может грозить увольнение с поста главного тренера "Астон Виллы", если он не добудет положительный результат в матче против "Ноттингем Форест" в понедельник.

В понедельник вечером "Вилла" сыграет на выезде с последней в Премьер-Лиге командой, которая едва заключила новый контракт со своим наставником Стивом Купером.



Владельцы бирмингемского клуба гораздо нетерпеливее, нежели у "Форест", и не собираются мириться с затяжной полосой неудач, утверждает Daily Mail.



Под руководством Джеррарда "вилланы" выиграли только два из восьми матчей этого сезона Премьер-Лиги, забив в них шесть голов. Результативность хуже в дивизионе демонстрирует лишь "Вулверхэмптон".



Более того, боссы "Виллы" уже заняты составлением шорт-листа кандидатов на замену Джеррарду, проявляя интерес к находящемуся без клуба Маурисио Почеттино, наставнику "Майнца" Бо Свенссону и рулевому "Лестера" Брендану Роджерсу.