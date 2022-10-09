Джеррард на грани увольнения из "Астон Виллы"

Стивен Джеррард Стивену Джеррарду может грозить увольнение с поста главного тренера "Астон Виллы", если он не добудет положительный результат в матче против "Ноттингем Форест" в понедельник.

В понедельник вечером "Вилла" сыграет на выезде с последней в Премьер-Лиге командой, которая едва заключила новый контракт со своим наставником Стивом Купером.

Владельцы бирмингемского клуба гораздо нетерпеливее, нежели у "Форест", и не собираются мириться с затяжной полосой неудач, утверждает Daily Mail.

Под руководством Джеррарда "вилланы" выиграли только два из восьми матчей этого сезона Премьер-Лиги, забив в них шесть голов. Результативность хуже в дивизионе демонстрирует лишь "Вулверхэмптон".

Более того, боссы "Виллы" уже заняты составлением шорт-листа кандидатов на замену Джеррарду, проявляя интерес к находящемуся без клуба Маурисио Почеттино, наставнику "Майнца" Бо Свенссону и рулевому "Лестера" Брендану Роджерсу.


Метки Астон Вилла, Джеррард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 451

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  1. superglor 09.10.2022 21:41 # superglor
    Как не стыдно! Собаку на мороз!

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  2. liverbro 09.10.2022 21:41 # liverbro
    Много конченных на фапле)

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  3. true-manc 09.10.2022 21:09 # true-manc
    давно пора усыпить собачку

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  4. largo-winch 09.10.2022 21:06 # largo-winch
    Вперед помощником Клоппа

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  5. hunter022 09.10.2022 21:01 # hunter022
    Как раз место у скаузеров появится

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