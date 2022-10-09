"Арсенал" победил "Ливерпуль" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

Букайо Сака В захватывающем матче "Арсенал" одержал победу 3:2 над "Ливерпулем", благодаря чему восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно победы 3:1 в дерби Северного Лондона "канониры" недосчитались Александра Зинченко, чье места слева в обороне занял Такехиро Томиясу.

По сравнению с 3:3 против "Брайтона" наставник "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав Луиса Диаса, Диогу Жоту и Дарвина Нуньеса, которые заменили Фабиньо, Фабиу Карвалью и Роберто Фирмино.

Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Букайо Сака получил свободу на правом фланге, затем отпасовал в центр на Мартина Эдегора, а тот идеальной передачей нашел в штрафной Габриэля Мартинелли, который пробил в касание — 1:0.

Супербыстрый гол задал тон всему матчу, и команды принялись играть на высоких скоростях. На 13-й минуте Гранит Джака проверил на бдительность голкипера гостей Алиссона, однако уже был зафиксирован офсайд.

Ближе к середине тайма "Ливерпуль" стал забирать инициативу, принявшись создавать реальные моменты. Аарон Рамсдейл дважды спас свою команду после удара Нуньеса и попытки Вильяма Салиба совершить автогол. Также был опасный, но неточный удар Мохамеда Салаха.

В конце концов "красные" сравняли счет. На 34-й минуте Диас классно сыграл на правом фланге, затем прострелил на границу вратарской, а там Нуньес не мог промахнуться — 1:1.

Пропустив, "Арсенал" стал приходить в себя и перед самым перерывом еще раз огорчил Алиссона. Это Сака подставил свою ногу во вратарской после классного прострела Мартинелли с левого края штрафной — 2:1.

Второй тайм начался с пары хороших атак "канониров", причем Эдегор был обязан забивать, однако его удар из центра штрафной пришелся прямо в Алиссона.

Гости во втором тайме молчали до 52-й минуты, когда Жота сделал разрезающую передачу на Фирмино, который ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол ворот — 2:2.

Дальше шла весьма открытая игра, причем хозяева выглядели поострее. На 64-й минуте Костас Цимикас просто выручил "Ливерпуль", вынеся мяч с линии ворот.

На 73-й минуте затяжная атака "Арсенала" увенчалась тем, что Тиаго Алькантара ударил Габриэля Жезуса в штрафной, и рефери Майкл Оливер назначил пенальти. Сака с точки переиграл Алиссона — 3:2.

Отыграться в оставшееся время "Ливерпуль" не смог, да и моментов для этого у гостей практически не было.

Благодаря стараниям обеих команд игра получилась по-настоящему зажигательной, однако атака "Арсенала" оказалась превалирующей относительно обороны "Ливерпуля". "Красным" нужно крепко подумать насчет действий в защите.

"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2022 20:35

Количество просмотров Просмотров: 4191

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 09.10.2022 21:31 # kukuruzko
    Опять Марсика травмы мучают, только начал играть

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  2. electric 09.10.2022 21:28 # electric
    Хонда дно братишки!!!

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  3. largo-winch 09.10.2022 21:20 # largo-winch
    #Нытье в стиле пенсов.
    Первый гол забит из оффсайда, куда судьи смотрят? ВАР??

    Третий из сомнительной пенки, в то время как Ливерпулю не дали за момент, больше похожий на пенальти....

    Судьи как всегда

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  4. kukuruzko 09.10.2022 21:18 # kukuruzko
    Антони молодец, свои моменты реализует

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  5. takernotagiver 09.10.2022 21:16 # takernotagiver
    Гол - копия гола Арсеналу на Олд Траффорд

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  6. theo-zm 09.10.2022 21:16 # theo-zm
    Уволят клопа и в тину

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  7. bembo 09.10.2022 21:16 # bembo
    Побратимси, негоже самим себе привозить, если хотите обойти лузеркуйню!

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  8. skydreams 09.10.2022 21:16 # skydreams
    Гейе ЛОХ

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  9. narcot 09.10.2022 21:16 # narcot
    Что у пса с еблом?)

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  10. b84 09.10.2022 21:15 # b84
    Антони мне нравится

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  11. bembo 09.10.2022 21:15 # bembo
    манюня сравнивает!!!!

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  12. narcot 09.10.2022 21:14 # narcot
    В Госдуме предложили выдавать мобилизованным ватники

    Они лучше справляются с морозами, чем современная форма, сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Андрей Колесник:
    «Не очень хорошая сейчас форма, материал дышащий должен быть, а не эта, которая в стекло превращается на морозе. Впереди зима, раньше в ватниках воевали, они и то удобнее».

    Раньше – это когда? В 1941-ом? Или когда раньше? Хочется спросить, а видел ли депутат Колесник когда-нибудь экипировку современного горнолыжника? Нет, не профи-спортсменов, а обычных горнолыжников, каждый год катающихся на синих, красных и чёрных спусках. Какие ватники? Современные технологии давно позволяют делать зимнюю одежду лёгкой, дышащей и очень тёплой, что у вас там в стекло на морозе превращается? Или и тут на нуждах военнослужащих умудрились сэкономить? А теперь ещё и ватниками снабдить до кучи

    Фото: РИА Новости/Илья Питалев

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  13. bembo 09.10.2022 21:14 # bembo
    лфк и эвертон нога в ногу идут

    камон побратимси вырываемся вперед!

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  14. akado 09.10.2022 21:09 # akado
    Пошла жара.

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  15. takernotagiver 09.10.2022 21:08 # takernotagiver
    Ганнеры сегодня на кураже. И нынешние и бывшие. Лэмпард реанимировал Ивоби

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  16. skydreams 09.10.2022 21:07 # skydreams
    ПОБРАТИМСИ!!!

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  17. narcot 09.10.2022 21:07 # narcot
    Бывший зеропук уже накуканил скамцо вухахах

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  18. kanoniru-poker 09.10.2022 21:07 # kanoniru-poker
    Скаузерам не отчаиваться, все у вас будет хорошо. По матчу Арсенал выиграл заслуженно, пенка была но не поставили, Магальяс тупая обезьяна. Хз что без Салиба делали бы? Японец хорош хоть играл не на своей позиции. Мартинелли раскрывается что очень радует. Рамсдейл иди наХерсон.Состав усилять надо минимум тремя игроками. Щель88 стоит во дворе и ждет пока я накончаю его толстушке на еблет чтобы прийти потом и слизать))

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  19. bembo 09.10.2022 21:07 # bembo
    ЛЕЖАТЬ+СОСАТЬ
    АХАХАХ
    КАЗЕМИРО ЛУЧШИЙ ОПОРНИК МИРА

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  20. mancityman 09.10.2022 21:06 # mancityman
    Oruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

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