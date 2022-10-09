"Арсенал" победил "Ливерпуль" и вернулся на вершину Премьер-Лиги
В захватывающем матче "Арсенал" одержал победу 3:2 над "Ливерпулем", благодаря чему восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.
Относительно победы 3:1 в дерби Северного Лондона "канониры" недосчитались Александра Зинченко, чье места слева в обороне занял Такехиро Томиясу.
По сравнению с 3:3 против "Брайтона" наставник "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав Луиса Диаса, Диогу Жоту и Дарвина Нуньеса, которые заменили Фабиньо, Фабиу Карвалью и Роберто Фирмино.
Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Букайо Сака получил свободу на правом фланге, затем отпасовал в центр на Мартина Эдегора, а тот идеальной передачей нашел в штрафной Габриэля Мартинелли, который пробил в касание — 1:0.
Супербыстрый гол задал тон всему матчу, и команды принялись играть на высоких скоростях. На 13-й минуте Гранит Джака проверил на бдительность голкипера гостей Алиссона, однако уже был зафиксирован офсайд.
Ближе к середине тайма "Ливерпуль" стал забирать инициативу, принявшись создавать реальные моменты. Аарон Рамсдейл дважды спас свою команду после удара Нуньеса и попытки Вильяма Салиба совершить автогол. Также был опасный, но неточный удар Мохамеда Салаха.
В конце концов "красные" сравняли счет. На 34-й минуте Диас классно сыграл на правом фланге, затем прострелил на границу вратарской, а там Нуньес не мог промахнуться — 1:1.
Пропустив, "Арсенал" стал приходить в себя и перед самым перерывом еще раз огорчил Алиссона. Это Сака подставил свою ногу во вратарской после классного прострела Мартинелли с левого края штрафной — 2:1.
Второй тайм начался с пары хороших атак "канониров", причем Эдегор был обязан забивать, однако его удар из центра штрафной пришелся прямо в Алиссона.
Гости во втором тайме молчали до 52-й минуты, когда Жота сделал разрезающую передачу на Фирмино, который ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол ворот — 2:2.
Дальше шла весьма открытая игра, причем хозяева выглядели поострее. На 64-й минуте Костас Цимикас просто выручил "Ливерпуль", вынеся мяч с линии ворот.
На 73-й минуте затяжная атака "Арсенала" увенчалась тем, что Тиаго Алькантара ударил Габриэля Жезуса в штрафной, и рефери Майкл Оливер назначил пенальти. Сака с точки переиграл Алиссона — 3:2.
Отыграться в оставшееся время "Ливерпуль" не смог, да и моментов для этого у гостей практически не было.
Благодаря стараниям обеих команд игра получилась по-настоящему зажигательной, однако атака "Арсенала" оказалась превалирующей относительно обороны "Ливерпуля". "Красным" нужно крепко подумать насчет действий в защите.
"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче
09.10.2022 20:35
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Последние комментарии:
Опять Марсика травмы мучают, только начал играть
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Хонда дно братишки!!!
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#Нытье в стиле пенсов.
Первый гол забит из оффсайда, куда судьи смотрят? ВАР??
Третий из сомнительной пенки, в то время как Ливерпулю не дали за момент, больше похожий на пенальти....
Судьи как всегда
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Антони молодец, свои моменты реализует
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Гол - копия гола Арсеналу на Олд Траффорд
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Уволят клопа и в тину
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Побратимси, негоже самим себе привозить, если хотите обойти лузеркуйню!
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Гейе ЛОХ
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Что у пса с еблом?)
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Антони мне нравится
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манюня сравнивает!!!!
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В Госдуме предложили выдавать мобилизованным ватники
Они лучше справляются с морозами, чем современная форма, сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Андрей Колесник:
«Не очень хорошая сейчас форма, материал дышащий должен быть, а не эта, которая в стекло превращается на морозе. Впереди зима, раньше в ватниках воевали, они и то удобнее».
Раньше – это когда? В 1941-ом? Или когда раньше? Хочется спросить, а видел ли депутат Колесник когда-нибудь экипировку современного горнолыжника? Нет, не профи-спортсменов, а обычных горнолыжников, каждый год катающихся на синих, красных и чёрных спусках. Какие ватники? Современные технологии давно позволяют делать зимнюю одежду лёгкой, дышащей и очень тёплой, что у вас там в стекло на морозе превращается? Или и тут на нуждах военнослужащих умудрились сэкономить? А теперь ещё и ватниками снабдить до кучи
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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лфк и эвертон нога в ногу идут
камон побратимси вырываемся вперед!
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Пошла жара.
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Ганнеры сегодня на кураже. И нынешние и бывшие. Лэмпард реанимировал Ивоби
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ПОБРАТИМСИ!!!
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Бывший зеропук уже накуканил скамцо вухахах
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Скаузерам не отчаиваться, все у вас будет хорошо. По матчу Арсенал выиграл заслуженно, пенка была но не поставили, Магальяс тупая обезьяна. Хз что без Салиба делали бы? Японец хорош хоть играл не на своей позиции. Мартинелли раскрывается что очень радует. Рамсдейл иди наХерсон.Состав усилять надо минимум тремя игроками. Щель88 стоит во дворе и ждет пока я накончаю его толстушке на еблет чтобы прийти потом и слизать))
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ЛЕЖАТЬ+СОСАТЬ
АХАХАХ
КАЗЕМИРО ЛУЧШИЙ ОПОРНИК МИРА
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Oruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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