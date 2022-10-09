"Арсенал" победил "Ливерпуль" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

В захватывающем матче "Арсенал" одержал победу 3:2 над "Ливерпулем", благодаря чему восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно победы 3:1 в дерби Северного Лондона "канониры" недосчитались Александра Зинченко, чье места слева в обороне занял Такехиро Томиясу.



По сравнению с 3:3 против "Брайтона" наставник "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав Луиса Диаса, Диогу Жоту и Дарвина Нуньеса, которые заменили Фабиньо, Фабиу Карвалью и Роберто Фирмино.



Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Букайо Сака получил свободу на правом фланге, затем отпасовал в центр на Мартина Эдегора, а тот идеальной передачей нашел в штрафной Габриэля Мартинелли, который пробил в касание — 1:0.



Супербыстрый гол задал тон всему матчу, и команды принялись играть на высоких скоростях. На 13-й минуте Гранит Джака проверил на бдительность голкипера гостей Алиссона, однако уже был зафиксирован офсайд.



Ближе к середине тайма "Ливерпуль" стал забирать инициативу, принявшись создавать реальные моменты. Аарон Рамсдейл дважды спас свою команду после удара Нуньеса и попытки Вильяма Салиба совершить автогол. Также был опасный, но неточный удар Мохамеда Салаха.



В конце концов "красные" сравняли счет. На 34-й минуте Диас классно сыграл на правом фланге, затем прострелил на границу вратарской, а там Нуньес не мог промахнуться — 1:1.



Пропустив, "Арсенал" стал приходить в себя и перед самым перерывом еще раз огорчил Алиссона. Это Сака подставил свою ногу во вратарской после классного прострела Мартинелли с левого края штрафной — 2:1.



Второй тайм начался с пары хороших атак "канониров", причем Эдегор был обязан забивать, однако его удар из центра штрафной пришелся прямо в Алиссона.



Гости во втором тайме молчали до 52-й минуты, когда Жота сделал разрезающую передачу на Фирмино, который ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол ворот — 2:2.



Дальше шла весьма открытая игра, причем хозяева выглядели поострее. На 64-й минуте Костас Цимикас просто выручил "Ливерпуль", вынеся мяч с линии ворот.



На 73-й минуте затяжная атака "Арсенала" увенчалась тем, что Тиаго Алькантара ударил Габриэля Жезуса в штрафной, и рефери Майкл Оливер назначил пенальти. Сака с точки переиграл Алиссона — 3:2.



Отыграться в оставшееся время "Ливерпуль" не смог, да и моментов для этого у гостей практически не было.



Благодаря стараниям обеих команд игра получилась по-настоящему зажигательной, однако атака "Арсенала" оказалась превалирующей относительно обороны "Ливерпуля". "Красным" нужно крепко подумать насчет действий в защите.



"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче