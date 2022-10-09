"Челси" хочет купить землю близ "Стэмфорд Бридж"

"Челси" сделал шаг к реконструкции "Стэмфорд Бридж", проявив заинтересованность к покупке участка земли близ своего стадиона.

Когда ранее в этом году Тодд Бели покупал "Челси" у Романа Абрамовича, то взял на себя обязательство инвестировать 1.75 млрд. фунтов в инфраструктуру клуба, включая перестройку "Стэмфорд Бридж".



И сейчас планы Бели в этом отношении начинают приобретать очертания. Как сообщает Daily Mail, "Челси" хочет приобрести примыкающий к своему стадиону участок земли площадью 1.2 акра (0.5 га) за 50 миллионов фунтов.



Дополнительное пространство имеет критическое значение для "синих", чья арена плотно зажата между железной дорогой и жилой застройкой.



Все потенциальные покупатели этого участка должны подать свои заявки до начала декабря, а победитель аукциона будет объявлен до конца календарного года.



