Саутгейт планирует вывести Англию на Евро-2024

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что планирует остаться на своем посту до Евро-2024, включительно.

Саутгейт оказался под колоссальным давлением после провальной кампании в Лиге Наций, где англичане не выиграли ни одного из шести своих матчей.

Однако Гарет не планирует никуда уходить, сообщив об этом после жеребьевки отборочного турнира к Евро-2024, где англичане попали в одну группу с Италией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой.

"Я связан контрактом до 2024 года, но я очень хорошо осознаю, что в футболе ты должен давать результат. Так что план — попасть на турнир, и у меня есть желание продолжать, но в то же время я понимаю, что ты не может рассчитывать остаться, если не будешь проявлять себя", — цитирует Саутгейта The Telegraph.


Метки Евро-2024, Саутгейт, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2022 19:00

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  1. zhanik7 09.10.2022 19:25 # zhanik7
    Какое тебе Евро нах физрук!!! После ЧМ надемся, что тебя не будет в сборной!

    (ответить)

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