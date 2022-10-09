Саутгейт планирует вывести Англию на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что планирует остаться на своем посту до Евро-2024, включительно.

Саутгейт оказался под колоссальным давлением после провальной кампании в Лиге Наций, где англичане не выиграли ни одного из шести своих матчей.



Однако Гарет не планирует никуда уходить, сообщив об этом после жеребьевки отборочного турнира к Евро-2024, где англичане попали в одну группу с Италией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой.



"Я связан контрактом до 2024 года, но я очень хорошо осознаю, что в футболе ты должен давать результат. Так что план — попасть на турнир, и у меня есть желание продолжать, но в то же время я понимаю, что ты не может рассчитывать остаться, если не будешь проявлять себя", — цитирует Саутгейта The Telegraph.