Тен Хаг заявил, что ему потребуются "месяцы", чтобы поставить МЮ игру
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что ему потребуются месяцы, чтобы поставить команде футбол по своей системе.
"Юнайтед" воодушевил своих фанатов недавними победами над "Ливерпулем" и "Арсеналом", однако поражение 6:3 от "Манчестер Сити" показало, что у Тен Хага по-прежнему много работы.
Сам Эрик это осознает и готов трудиться над тем, чтобы все игроки "Юнайтед" прониклись его футбольной философией.
"Здесь есть и физический, и ментальный аспект. И особенную роль играет постоянство. Твоя система должна быть практически как рутина, как образ жизни. Ты должен работать над этим на каждой тренировке — и как команда, и как отдельные игроки".
"В последние годы клубу этого не хватало, и такие вещи невозможно создать за неделю или месяц. Современный футбол высшего уровня требует системы".
"Ярким примером этого является "Сити", но есть и другие команды. Против "Ливерпуля" и "Арсенала" мы показали, что способны на это, но нужно делать это на постоянной основе, и сейчас мы работаем над этим".
"Но это не случится за день. Это потребует недель, потребует месяцев", — цитирует Тен Хага Manchester Evening News.
09.10.2022 18:00
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месяцы? быстрый Эрик. тут бы за годы управиться с этими калеками.
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