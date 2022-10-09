Клопп развеял миф про семь лет в одном клубе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял миф о том, что в каждом клубе он изначально планирует провести семь лет.

На текущей неделе Клопп отпраздновал семь лет с момента своего назначения в "Ливерпуле". Ровно такие же сроки Юрген провел в обоих своих бывших клубах: "Майнце" и дортмундской "Боруссии".



Однако это вовсе не означает, что Юрген уже собирается уходить из "Ливерпуля". По словам немца, это простое совпадение.



"Я не строю планов на семь лет. Кажется, на своей первой пресс-конференции здесь я говорил про четыре года. В тот день я был рад, что выжил во время пресс-конференции!"



"Семь лет? Что касается "Майнца", то клуб нуждался в переменах, в новом старте".



"Я отправился в Дортмунд, и мне было там хорошо. Прошло семь лет, и ситуация была такова, что наших игроков постоянно покупали другие команды. Мы постоянно делали два шага назад, и это по-настоящему напрягало и истощало".



"Я подумал, что устрою себе отпуск, но он продлился всего четыре месяца!"



"Это сложный момент для нас, но семь лет здесь не при чем. Похоже ли на то, что мы станем чемпионами? Наверное, нет, но это не невозможно", — цитирует Клоппа Sky Sports.