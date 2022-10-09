Диего Коста: "Моей проблемой в "Челси" был тренер"

Нападающий "Вулверхэмптона" Диего Коста упрекнул бывшего главного тренера "Челси" Антонио Конте.

Накануне "Стэмфорд Бридж" овациями встретил Косту, который вышел в стартовом составе "Вулверхэмптона" на матч Премьер-Лиги против "Челси".



После поражения "волков" со счетом 3:0 Коста признался, что не хотел уходить из лондонского клуба в 2017 году, однако Конте не оставил ему выбора.



"У меня никогда не было проблем с фанатами. Моей проблемой были не болельщики, а тренер. Мы расстались с тем тренером в плохих отношениях. Он перестал рассчитывать на меня, и я ушел двукратным чемпионом".



"Я ничего не мог поделать. Мне пришлось уйти. Сегодня стало видно, что я ушел не в плохих отношениях с фанатами. Это нечто очень особенное. Ты чувствуешь, что проделал здесь хорошую работу и оставил хорошие воспоминания. Фанаты "Челси" всегда очень хорошо относились ко мне, меня всегда удивляло их отношение. Это приятно", — цитирует Косту Daily Mirror.