Тен Хаг устроил отпуск Магуайру
Со специального разрешения своего главного тренера Эрика Тен Хага капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр отправился отдыхать в Португалию.
Начало нового сезона выдалось очень тяжелым для Магуайра, который потерял место в стартовом составе "Юнайтед", а также навлек на себя критику игрой за сборную Англии.
Более того, из национальной команды Харри вернулся с травмой задней поверхности бедра, и Тен Хаг решил использовать эту возможность, чтобы 29-летний защитник "прочистил свою голову".
Как сообщает The Sun, на текущей неделе Магуайр вместе со своей семьей отправился на гольф-курорт Quinta do Lago в Португалии. Тен Хаг надеется, что это поможет Харри привести себя в порядок физически и морально.
09.10.2022 15:00
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А что так можно было?
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Плохо играешь - на тебе новый контракт, отдохни. В РФ уже давно бы выгнали...
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-Как дела в качалке, пацаны?
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Как же его плоская грудинка просит кирпича)))
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Киса хороша.
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