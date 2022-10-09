Тен Хаг устроил отпуск Магуайру

Харри Магуайр Со специального разрешения своего главного тренера Эрика Тен Хага капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр отправился отдыхать в Португалию.

Начало нового сезона выдалось очень тяжелым для Магуайра, который потерял место в стартовом составе "Юнайтед", а также навлек на себя критику игрой за сборную Англии.

Более того, из национальной команды Харри вернулся с травмой задней поверхности бедра, и Тен Хаг решил использовать эту возможность, чтобы 29-летний защитник "прочистил свою голову".

Как сообщает The Sun, на текущей неделе Магуайр вместе со своей семьей отправился на гольф-курорт Quinta do Lago в Португалии. Тен Хаг надеется, что это поможет Харри привести себя в порядок физически и морально.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1086

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. animadora 09.10.2022 15:20 # animadora
    А что так можно было?

    (ответить)

  2. loser 09.10.2022 15:15 # loser
    Плохо играешь - на тебе новый контракт, отдохни. В РФ уже давно бы выгнали...

    (ответить)

  3. lites 09.10.2022 15:11 # lites
    Напрашивается подпись:
    -Как дела в качалке, пацаны?

    (ответить)

  4. gameboy 09.10.2022 15:01 # gameboy
    Как же его плоская грудинка просит кирпича)))

    (ответить)

  5. thegodfather 09.10.2022 15:01 # thegodfather
    Киса хороша.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: