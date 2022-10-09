Тен Хаг устроил отпуск Магуайру

Со специального разрешения своего главного тренера Эрика Тен Хага капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр отправился отдыхать в Португалию.

Начало нового сезона выдалось очень тяжелым для Магуайра, который потерял место в стартовом составе "Юнайтед", а также навлек на себя критику игрой за сборную Англии.



Более того, из национальной команды Харри вернулся с травмой задней поверхности бедра, и Тен Хаг решил использовать эту возможность, чтобы 29-летний защитник "прочистил свою голову".



Как сообщает The Sun, на текущей неделе Магуайр вместе со своей семьей отправился на гольф-курорт Quinta do Lago в Португалии. Тен Хаг надеется, что это поможет Харри привести себя в порядок физически и морально.