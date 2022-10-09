Англичане обрели своих соперников по отбору к Евро-2024

В результате проведенной УЕФА жеребьевки сборная Англии узнала имена своих соперников по отборочному турниру к Евро-2024.

Судьбой жребия англичане были определены в Группу C — вместе со своим соперником по финалу предыдущего Чемпионата Европы Италией, а также Украиной, Северной Македонией и Мальтой.



Всего на Евро-2024 выступят 24 команды. Чтобы попасть в число этих счастливчиков, подопечным Гарета Саутгейта достаточно занять одно из двух первых мест в группе.



Добавим, отборочный турнир к Евро-2024 будет сыгран с марта 2023 по март 2024. Финальная стадия состоится в Германии в июне-июле 2024.



Отборочный турнир к Евро-2024



Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр



Группа B: Голландия, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар



Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта



Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия



Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова



Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония



Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва



Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино



Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра



Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн