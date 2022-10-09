Англичане обрели своих соперников по отбору к Евро-2024

Евро-2024 В результате проведенной УЕФА жеребьевки сборная Англии узнала имена своих соперников по отборочному турниру к Евро-2024.

Судьбой жребия англичане были определены в Группу C — вместе со своим соперником по финалу предыдущего Чемпионата Европы Италией, а также Украиной, Северной Македонией и Мальтой.

Всего на Евро-2024 выступят 24 команды. Чтобы попасть в число этих счастливчиков, подопечным Гарета Саутгейта достаточно занять одно из двух первых мест в группе.

Добавим, отборочный турнир к Евро-2024 будет сыгран с марта 2023 по март 2024. Финальная стадия состоится в Германии в июне-июле 2024.

Отборочный турнир к Евро-2024

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Группа B: Голландия, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн


Метки Евро-2024, жеребьевка, сборная Англии, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2022 14:00

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  1. ilovemanutd 09.10.2022 14:20 # ilovemanutd
    А где Рашистская Педерация?

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  2. danny949494 09.10.2022 14:19 # danny949494
    А Криштиану будет играть на Евро-2024?

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  3. thegodfather 09.10.2022 14:15 # thegodfather
    Хуя у нас группа)

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  4. sexan 09.10.2022 14:11 # sexan
    No problem.

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  5. gameboy 09.10.2022 14:07 # gameboy
    Помогите найти Россию

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