"Лидс" близок к покупке Гакпо
"Лидс" близок к покупке вингера ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо в зимнее трансферное окно.
Минувшим летом интерес к Гакпо проявлял "Манчестер Юнайтед", в итоге предпочтя 23-летнему голланду Антони из "Аякса".
Предполагается, что "Юнайтед" сохраняет интерес к Гакпо, как и "Арсенал", однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что Коди уже находится одной ногой в "Лидсе".
Гакпо уже согласовал условия личного контракта с "Лидсом", который собирается заплатить ПСВ около 30 миллионов фунтов в качестве компенсации. Клуб из Эйндховена нуждается в деньгах, поскольку не сумел преодолеть квалификацию Лиги Чемпионов.
Добавим, Гакпо выдающимся образом проводит этот сезон, забив 14 голов и отдав семь результативных передач за ПСВ во всех соревнованиях.
09.10.2022 13:00
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Потом у Лидса за 70 купим.
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