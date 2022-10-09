"Лидс" близок к покупке Гакпо

"Лидс" близок к покупке вингера ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом интерес к Гакпо проявлял "Манчестер Юнайтед", в итоге предпочтя 23-летнему голланду Антони из "Аякса".



Предполагается, что "Юнайтед" сохраняет интерес к Гакпо, как и "Арсенал", однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что Коди уже находится одной ногой в "Лидсе".



Гакпо уже согласовал условия личного контракта с "Лидсом", который собирается заплатить ПСВ около 30 миллионов фунтов в качестве компенсации. Клуб из Эйндховена нуждается в деньгах, поскольку не сумел преодолеть квалификацию Лиги Чемпионов.



Добавим, Гакпо выдающимся образом проводит этот сезон, забив 14 голов и отдав семь результативных передач за ПСВ во всех соревнованиях.