"Лидс" близок к покупке Гакпо

Коди Гакпо "Лидс" близок к покупке вингера ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом интерес к Гакпо проявлял "Манчестер Юнайтед", в итоге предпочтя 23-летнему голланду Антони из "Аякса".

Предполагается, что "Юнайтед" сохраняет интерес к Гакпо, как и "Арсенал", однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что Коди уже находится одной ногой в "Лидсе".

Гакпо уже согласовал условия личного контракта с "Лидсом", который собирается заплатить ПСВ около 30 миллионов фунтов в качестве компенсации. Клуб из Эйндховена нуждается в деньгах, поскольку не сумел преодолеть квалификацию Лиги Чемпионов.

Добавим, Гакпо выдающимся образом проводит этот сезон, забив 14 голов и отдав семь результативных передач за ПСВ во всех соревнованиях.


Метки Гакпо, Лидс, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2022 13:00

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