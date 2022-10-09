Кейн не готов признать поражение в бомбардирской гонке
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отказался признать поражение в бомбардирской гонке Премьер-Лиги этого сезона.
Накануне Кейн забил единственный гол в матче против "Брайтона", и теперь на счету Харри восемь мячей в этом сезоне Премьер-Лиги.
При этом Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" отличился 15 раз в Премьер-Лиге, однако Кейн не оставляет надежд настичь норвежца.
"Впереди еще длинный путь. Конечно, в этой лиге есть игроки топ-уровня, но я чувствую себя хорошо. Приятно продолжать забивать, особенно важные голы, которые помогают команде побеждать".
"Впереди много матчей, которые идут один за другим. Посреди недели нам снова играть в Лиге Чемпионов, поэтому нам нужно хорошо восстановиться и подготовиться, чтобы продолжать сражаться", — цитирует Кейна The Independent.
09.10.2022 12:00
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