Клопп надеется, что Салаха вскоре "прорвет"

Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его нападающего Мохамеда Салаха вскоре "прорвет" в плане забитых голов.

Став совместно лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в прошлом сезоне, в этой кампании Салах пока отличился лишь дважды в чемпионате. Правда, при этом Мохамед еще отдал три результативные передачи.

Это не идет ни в какое сравнение с показателями нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, однако Клопп верит, что скоро и его бомбардир примется забивать регулярно.

"Надеюсь, в случае с Мо это именно так, и он близок к тому, чтобы его прорвало. И хотя его результативность не сводит с ума, его вовлеченность в голы хороша. Он хорошо ассистирует".

"Никому не совладать с Холандом, этот парень творит безумные вещи. Исключительный игрок в исключительной команде, и мы никого не должны сравнивать с ним".

"Мо отчаянно хочет забивать голы. Позвоните ему через 20 лет, будет так же", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2022 11:00

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  1. true-manc 09.10.2022 11:01 # true-manc
    лузерпуки в прошлом году хотели этому дельфину ЗМ вручать, ору)))

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