Клопп надеется, что Салаха вскоре "прорвет"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его нападающего Мохамеда Салаха вскоре "прорвет" в плане забитых голов.

Став совместно лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в прошлом сезоне, в этой кампании Салах пока отличился лишь дважды в чемпионате. Правда, при этом Мохамед еще отдал три результативные передачи.



Это не идет ни в какое сравнение с показателями нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, однако Клопп верит, что скоро и его бомбардир примется забивать регулярно.



"Надеюсь, в случае с Мо это именно так, и он близок к тому, чтобы его прорвало. И хотя его результативность не сводит с ума, его вовлеченность в голы хороша. Он хорошо ассистирует".



"Никому не совладать с Холандом, этот парень творит безумные вещи. Исключительный игрок в исключительной команде, и мы никого не должны сравнивать с ним".



"Мо отчаянно хочет забивать голы. Позвоните ему через 20 лет, будет так же", — цитирует Клоппа Sky Sports.