Эллиотт рассказал о совете Салаха есть меньше хлеба

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт признался, что партнер по команде Мохамед Салах посоветовал ему есть меньше хлеба на завтрак.

В свои 19 лет Эллиотт еще делает первые шаги в профессиональной карьере и внимательно слушает старших товарищей — вроде Салаха, который однажды заметил, как юниор уминает два куска хлеба в столовой во время предсезонного периода.



"Мой завтрак в основном состоит из хлеба с бобами или авокадо. Я ел хлеб по утрам, но то был белый хлеб. Теперь я перешел на черный хлеб, потому что он гораздо более здоровый".



"Он (Салах) не тот, кто говорит: "Ты должен делать то, ты должен делать это". Он больше тот парень, который помогает тебе и указывает направление, а дальше ты сам додумываешь".



"Теперь это постоянно в моей голове. В момент того разговора я подумал: "К чему это он? Я просто завтракаю!"



"Но оглядываясь теперь назад, я вижу так много вещей, которые ты можешь изменить в своей диете. Ведь все решают детали, и он является прекрасным примером этого", — сообщил Эллиотт The Times.