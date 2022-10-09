"Интер Майами" нацелился на Роналду

Клуб МЛС "Интер Майами" готов приютить нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Роналду не скрывал своего желания покинуть "Юнайтед" еще минувшим летом, но так и не дождался устраивающих его предложений.



В этом сезоне Криштиану не имеет места в стартовом составе "красных дьяволов", и ожидается, что клуб с "Олд Траффорд" не будет стоять на пути у 37-летнего португальца.



Как сообщает Daily Star, возможность вырваться из Манчестера в январе Роналду готов предложить "Интер Майами", где как раз освобождается вакансия игрока, который не попадает под лимит зарплат МЛС, ввиду завершения карьеры Гонсало Игуаином.



"Интер Майами", главным тренером которого является Фил Невилл и совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, готов предложить Роналду контракт с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год.