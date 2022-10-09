Клопп восхищается работой Артеты в "Арсенале"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил работу своего коллеги Микеля Артеты в "Арсенале".

В преддверии воскресного матча на "Эмирейтс" "Ливерпуль" отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" уже на 11 очков. В этом сезоне "канониры" проявляют себя настоящим претендентом на титул, и Клопп видит в этом большую заслугу Артеты.



"Микель проделал очень, очень хорошую работу. Когда тебе нужно время, никто его тебе не даст. Возможно, не все из нас заслуживают его, потому что временем еще нужно уметь воспользоваться".



"Очевидно, у Микеля это получилось. И я очень уважаю это. Они привлекли много талантов за последние годы. Мартинелли очень рано произвел на меня впечатление, и теперь он стал игроком, как я и ожидал".



"С Мартином Эдегором я разговаривал, когда ему было 15. Весь мир хотел заполучить его до того, как он выбрал "Реал". Он стал тем игроком, как все ожидали. Сака невероятен с первого дня, а если кто и знал, насколько хорош может быть Габриэль Жезус в качестве 9-го номера и не в футболке "Манчестер Сити", то это Микель".



"Он вернул Джаку в колею. Насчет Томаса Партея каждый знал, насколько он хорош, еще когда он выступал за "Атлетико". Вдобавок сейчас они нащупали игру в обороне. В четверг они играли другим составом, но все равно были очень хороши. У них молодая и очень яркая команда, их дела идут очень хорошо, и они это заслужили", — цитирует Клоппа Sky Sports.