Конте поведал, что "Тоттенхэм" был опустошен потерей Вентроне

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что его команда была опустошена потерей своего тренера по физической подготовке Джампьеро Вентроне.

В минувший четверг "Тоттенхэм" объявил о смерти 61-летнего Вентроне из-за лейкемии. Несмотря на это, "шпоры" нашли в себе силы одержать победу 0:1 над "Брайтоном" в субботу.



Выступая перед прессой после финального свистка, Конте поведал, насколько тяжелыми были последние дни для его команды и для него лично.



"Это было очень сложно, потому что это был большой удар по мне в эмоциональном плане. Когда такое случается, очень сложно скрывать свои чувства перед игроками и персоналом "Тоттенхэма".



"В то же время я увидел большую солидарность игроков, которые опустошены этой болью. Всему "Тоттенхэму" было очень больно, потому что всего за 10 месяцев Джампьеро проник в сердце каждого. Они по-настоящему ценили его, потому что мы говорим о настоящем трудяге".



"Я разговаривал с ним только в четверг на прошлой неделе. Когда я приехал на тренировочную базу, он захотел поговорить со мной. Он спросил, может ли он остаться дома из-за повышенной температуры. Это было невероятно, потому что он очень, очень переживал из-за пропуска тренировки. Я сказал: "Джампьеро, речь о твоем здоровье".



"В тот момент он поведал мне о своей болезни. И я сказал: "Это твое здоровье, ты должен попробовать обследоваться, не переживай".



"Больше всего он переживал из-за того, что пропускает тренировку! Поэтому, думаю, он и проник в сердце каждого игрока. Мои игроки были по-настоящему опустошены этой болью".



"Однако в жизни много всего случается — не только с нами, но со многими людьми. Порой жизнь не бывает справедливой".



"В то же время ты должен справляться с ситуацией — ради его семьи, его жены Синзии, его сына Ивана, его дочери Мартины. Уверен, Джампьеро останется с нами навсегда, навсегда. Я уверен насчет этого", — цитирует Конте Evening Standard.