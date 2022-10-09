10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 9 октября, четырьмя поединками продолжится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ФУЛХЭМ 16:00



Победой 2:0 над "Вулверхэмптоном" в прошлый уикенд "Вест Хэм" прервал свою безвыигрышную серию из семи домашних матчей Премьер-Лиги — свою худшую серию такого рода за 19 с лишним лет. В шести последних поединках чемпионата "Фулхэм" чередовал победы с поражениями. "Молотобойцы" ни разу не уступили в 11 последних домашних встречах с "дачниками" в рамках Премьер-Лиги (7 побед, 4 ничьи).



Вингер "Вест Хэма" Максвел Корне оправился после растяжения икроножной мышцы. Найеф Агерд остается в лазарете.



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович находится под вопросом из-за травмы лодыжки. Натаниэль Чалоба дисквалифицирован, но Жоау Палинья свой матч штрафа уже отсидел.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИДС 16:00



Свою единственную победу в этом сезоне Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" одержал дома против "Астон Виллы" в августе. "Лидс" не проиграл ни одного из четырех домашних матчей чемпионата в этой кампании, но на выезде набрал лишь одно очко из девяти возможных. "Белые" не одержали ни одной победы в шести последних выездах к "орлам" в рамках чемпионата.



Защитник "Пэлас" Йоаким Андерсен залечил икроножную мышцу. Натаниэль Клайн вне игры с рассечением в области лодыжки.



Вингер "Лидса" Луис Синистерра отбывает дисквалификацию. Патрик Бэмфорд может выйти в старте впервые за два месяца. Адам Форшоу пропустит месяц после операции на грыже.



АРСЕНАЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30 Онлайн-трансляция



На данной стадии сезона Премьер-Лиги "Арсенал" лишь дважды имел больше очков, чем сейчас, в итоге финишируя вторым (2005 год) и третьим (2008). "Ливерпуль" пропускал первым в девяти из 11 последних матчей чемпионата, но проиграл из них только один. "Канониры" одержали лишь одну победу в 14 последних встречах с "красными" в рамках Премьер-Лиги.



Единственными подтвержденными потерями "Арсенала" остаются Мохамед Эльнени и Эмиль Смит-Роу.



"Ливерпуль" лишился на срок до четырех месяцев полузащитника Артура Мело, который ложится на операцию. Также отсутствуют Энди Робертсон, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен, но Кертис Джонс уже приступил к тренировкам.



ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 21:30 Онлайн-трансляция



"Эвертон" не проигрывает уже шесть матчей Премьер-Лиги кряду (2 победы, 4 ничьи), и это лучшая серия клуба с ноября-декабря 2017. "Манчестер Юнайтед" проиграл восемь из 10 последних выездных поединков чемпионата. "Красные дьяволы" одержали только одну победу в семи последних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге — 1:3 на выезде в ноябре 2020.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин, наконец, залечил свое колено. Также вернулись к тренировкам Мейсон Холгейт и Йерри Мина.



"Юнайтед" будет лишен травмированных Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаки и Донни Ван де Бека, но Рафаэль Варан уже решил свои проблемы со здоровьем.