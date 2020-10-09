"Барселона" заинтересована в Далоте

"Барселона" заинтересована в приобретении защитника "Манчестер Юнайтед" Диогу Далота.

Этот сезон Далот начал основным правым защитником "Юнайтед", выходя в стартовом составе "красных дьяволов" на все семь матчей в Премьер-Лиге.



По информации каталонского издания Sport, своей игрой Диогу привлек внимание "Барселоны", которая как раз находится в поисках усиления правого фланга обороны.



Утверждается, что "Барселона" надеется приобрести Далота в следующем году по сниженной цене или даже бесплатно, потому что контракт Диогу с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Трансферный гуру Фабрицио Романо подтверждает интерес "Барселоны" к Далоту, добавляя, что скауты клуба Ла Лиги просматривают 23-летнего португальца.