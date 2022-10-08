Артета отверг сравнения Салиба с Ван Дейком

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отверг сравнения своего защитника Вильяма Салиба с Виргилом Ван Дейком из "Ливерпуля".

В своей свежей колонке в The Telegraph легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал Салиба "современным центральным защитником формата Ван Дейка", отметив вклад 21-летнего француза в игру "Арсенала" в этом сезоне.



Однако в преддверии матча против "красных" Артета отказался проводить эти параллели и призвал Вильяма быть собой, ни на кого не равняясь.



"Я очень рад, как идут его дела в данный момент. Он Салиба, а не кто-то еще, и ему нужно строить свою собственную карьеру".



"Он по-настоящему хорошо проявляет себя, демонстрируя хладнокровие и лидерские качества. И для него все складывается естественно, без ярких вспышек. Он просто остается собой. Он очень тихий парень, но в то же время очень уверен в себе", — цитирует Артету Football.London.