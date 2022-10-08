Артур Мело выбыл на три-четыре месяца
Полузащитник "Ливерпуля" Артур Мело пропустит от трех до четырех месяцев из-за операции.
Как сообщает The Athletic, Мело будет прооперирован уже на этих выходных, при этом характер травмы Артур не уточняется. Предположительно, речь идет о четырехглавой мышце бедра.
То, что Мело травмировался на тренировке, в пятницу на своей пресс-конференции подтвердил главный "Ливерпуля" Юрген Клопп. Медицинский штаб "красных" быстро пришел к выводу, что проблема Артура может быть решена лишь хирургическим путем.
Напомним, Мело присоединился к "Ливерпулю" только в заключительный день летнего трансферного окна, будучи арендованным у "Ювентуса".
С тех пор 26-летний бразилец сыграл лишь 13 минут за "красных". Все 13 — в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" в прошлом месяце.
Против "Аякса" и "Брайтона" Мело назывался среди запасных, но на матч против "Рейнджерс" в минувший вторник в заявку "Ливерпуля" не попал.
Снова сыграть за "Ливерпуль" Мело, чей сезон аренды обойдется мерсисайдскому клубу в 4 миллиона фунтов, сможет уже в следующем году.
08.10.2022 22:00
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