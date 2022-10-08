Артур Мело выбыл на три-четыре месяца

Полузащитник "Ливерпуля" Артур Мело пропустит от трех до четырех месяцев из-за операции.

Как сообщает The Athletic, Мело будет прооперирован уже на этих выходных, при этом характер травмы Артур не уточняется. Предположительно, речь идет о четырехглавой мышце бедра.



То, что Мело травмировался на тренировке, в пятницу на своей пресс-конференции подтвердил главный "Ливерпуля" Юрген Клопп. Медицинский штаб "красных" быстро пришел к выводу, что проблема Артура может быть решена лишь хирургическим путем.



Напомним, Мело присоединился к "Ливерпулю" только в заключительный день летнего трансферного окна, будучи арендованным у "Ювентуса".



С тех пор 26-летний бразилец сыграл лишь 13 минут за "красных". Все 13 — в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" в прошлом месяце.



Против "Аякса" и "Брайтона" Мело назывался среди запасных, но на матч против "Рейнджерс" в минувший вторник в заявку "Ливерпуля" не попал.



Снова сыграть за "Ливерпуль" Мело, чей сезон аренды обойдется мерсисайдскому клубу в 4 миллиона фунтов, сможет уже в следующем году.