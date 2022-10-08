Гвардиола: "Так расстроен, что Холанд не сделал хет-трик"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что расстроен всего одним голом своего нападающего Эрлинга Холанда против "Саутгемптона".
Сделав по хет-трику в трех предыдущих матчах Премьер-Лиги, субботний поединок против "Саутгемптона" Холанд начал с попадания в штангу.
Затем Эрлинг упустил еще несколько моментов и отличился, когда счет был уже крупным, зафиксировав уверенную победу "Сити" (4:0).
После финального свистка Гвардиола похвалил Холанда, отметив, что у людей завышенные ожидания в отношении норвежского бомбардира.
"Я так расстроен, что он не забил три гола. Поэтому люди и запустили петицию о его исключении из Премьер-Лиги".
"Его промахи? Такое случается. У людей такие высокие ожидания, они ожидают, что он будет забивать три-четыре гола в каждом матче. В конце концов он забил. Он помогал держать мяч, сражался. Эрлинг сыграл по-настоящему хорошо сегодня", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
08.10.2022 21:00
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Лет 15 назад нападающие в АПЛ забивали за сезон по 15 мячей и это считалось приемлемым результатом. Откуда в наши дни берутся такие как Холланд уму не понятно. Новое более совершенное поколение спортсменов?
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КОРОЛЬ!!!
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