Поттер: "Это была великолепная неделя"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер похвалил свою команду после победы 3:0 над "Вулверхэмптоном".

Матч против "Вулверхэмптона" стал для "Челси" третьем в течение одной недели. Как и против "Кристал Пэлас" и "Милана", "синие" показали весьма достойный футбол.



Поттер остался очень рад, что его новая команда играет таким образом, несмотря на плотный календарь.



"Я в восторге. Это была действительно сильная неделя. Непросто играть в среду и затем в субботу. Нужно отдать должное игрокам. Это была сильная игра, особенно в первом тайме. Во втором тайме был период, когда нам пришлось терпеть, но в целом мы заслужили победу".



"Я выбираю состав, чтобы выиграть матч. Расписание такое плотное, и у нас нет кучи времени на восстановление. Мы должны стараться выставлять тот состав, с которым у нас будут наивысшие шансы сыграть хорошо".



"Это была великолепная неделя. По нашим действиям видно, что мы сделали кое-какие шаги вперед. Игроки показали действительно хороший настрой и старались великолепным образом. С этим коллективом приятно работать", — цитирует Поттера BBC.