"Челси" разгромил обезглавленный "Вулверхэмптон"

"Челси" одержал свою третью победу подряд на дистанции в неделю, с крупным счетом переиграв "Вулверхэмптон" — 3:0.

В старте у "синих" произошло аж семь изменений по сравнению с победой 1:2 в дерби против "Кристал Пэлас". Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Конор Галлахер и Кристиан Пулишич.



С первых минут у "волков" вышли Тоти, Адама Траоре и Диего Коста.



Почти весь первый тайм "Челси" провел в атаках и много бил, но удары хозяев преимущественно оказывались неточными или блокировались.



Впрочем, "Вулверхэмптон" тоже имел пару своих шансов, но удар Жоау Моутиньо со штрафного был отражен Кепой Аррисабалагой, а Матеуш Нунеш головой пробил мимо.



Под самый занавес первого тайма справедливость все же восторжествовала. Мейсон Маунт навесил с правого фланга, а Кай Хаверц пробил головой. Мяч по дуге залетел в ворота — 1:0.



Вскоре после начала второго тайма "Челси" удвоил счет. Пулишич сыграл в стенку с Маунтом и затем с острого угла пробил голкипера гостей Жозе Са — 2:0.



"Синие" достаточно уверенно довели дело до победы. Более того, уже в самой концовке вышедший на замену Армандо Бройя установил окончательный счет, ворвавшись в штрафную по левому краю и разобравшись с защитником — 3:0.



"Челси" провел очень хороший матч, хотя и не был безгрешен в обороне. "Вулверхэмптон" находится в подвешенном состоянии и ждет назначения нового главного тренера.



"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче