"Челси" разгромил обезглавленный "Вулверхэмптон"

Кристиан Пулишич "Челси" одержал свою третью победу подряд на дистанции в неделю, с крупным счетом переиграв "Вулверхэмптон" — 3:0.

В старте у "синих" произошло аж семь изменений по сравнению с победой 1:2 в дерби против "Кристал Пэлас". Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Конор Галлахер и Кристиан Пулишич.

С первых минут у "волков" вышли Тоти, Адама Траоре и Диего Коста.

Почти весь первый тайм "Челси" провел в атаках и много бил, но удары хозяев преимущественно оказывались неточными или блокировались.

Впрочем, "Вулверхэмптон" тоже имел пару своих шансов, но удар Жоау Моутиньо со штрафного был отражен Кепой Аррисабалагой, а Матеуш Нунеш головой пробил мимо.

Под самый занавес первого тайма справедливость все же восторжествовала. Мейсон Маунт навесил с правого фланга, а Кай Хаверц пробил головой. Мяч по дуге залетел в ворота — 1:0.

Вскоре после начала второго тайма "Челси" удвоил счет. Пулишич сыграл в стенку с Маунтом и затем с острого угла пробил голкипера гостей Жозе Са — 2:0.

"Синие" достаточно уверенно довели дело до победы. Более того, уже в самой концовке вышедший на замену Армандо Бройя установил окончательный счет, ворвавшись в штрафную по левому краю и разобравшись с защитником — 3:0.

"Челси" провел очень хороший матч, хотя и не был безгрешен в обороне. "Вулверхэмптон" находится в подвешенном состоянии и ждет назначения нового главного тренера.

"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2022 19:05

Количество просмотров Просмотров: 1370

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Последние комментарии:




  1. bembo 08.10.2022 20:06 # bembo
    ору в белгороде хлопочки

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  2. jirrort 08.10.2022 20:06 # jirrort
    Как же красиво было,когда весь стадион аплодировал Косте и скандировал его имя.

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  3. narcot 08.10.2022 19:59 # narcot
    24.07.2022 06:18 #
    melwood-lfc

    Тупые свинорылы верят проплаченным тг каналам, там для них каждый день какая-то перемога АХАХАХАХА
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  4. bembo 08.10.2022 19:58 # bembo
    Брайтон не узнать, братишки...

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  5. narcot 08.10.2022 19:51 # narcot
    24.07.2022 06:15 #
    melwood-lfc

    Ем сочный бургер из вкусно и точка, наблюдая за очередной победой над хохлами
    Каждое животное, что поддерживает украинских нациков и тому подобных овощей, будет растоптан вместе со своей семьёй великой российской армией!
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  6. skydreams 08.10.2022 19:47 # skydreams
    Томорич забил!

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  7. konashenkov 08.10.2022 19:46 # konashenkov
    Путин подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым.

    Полномочия по организации и координации мер возложены на ФСБ

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  8. bembo 08.10.2022 19:46 # bembo
    ювентус это кал, братишки.

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  9. mancityman 08.10.2022 19:35 # mancityman
    Гойдаааааааааааааааааааааа

    https://ibb.co/F418fG7

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  10. jirrort 08.10.2022 19:35 # jirrort
    Леау очень хорош, братишки. Просто в соло разносит блюве.

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  11. zov 08.10.2022 19:33 # zov
    За сутки Белгородскую область обстреляли четыре раза. Как сообщает губернатор, есть разрушения в том числе в центре города. Взорван мост, который, помимо стратегического значения, был главным символом путинской эпохи. Про охулиарды денег на строительство и его охрану даже говорить смысла нет. Военные пропагандисты истерят, на фронте в очередной раз сменилось командование. При этом Песков заявляет, что Путин не планирует никакого обращения к гражданам. Ну и правильно. А что говорить, когда и так всё понятно

    (ответить)

  12. bembo 08.10.2022 19:27 # bembo
    жалко канешн, что прое6али днарям типо лидса и саута...щас бы чисто СИДЕЛИ БЫ НА ТРОНЕ, и ссикали на ГГшню

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  13. krymskiy-most 08.10.2022 19:25 # krymskiy-most
    Из Симферополя и Севастополя в Москву и Петербург отправились поезда, которые проследуют по поврежденному Крымскому мосту. Движение для поездов по нему откроется в 20:00 мск. Возобновились продажи билетов на другие рейсы

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  14. jirrort 08.10.2022 19:25 # jirrort
    Но реализация наша - это пиздец)))

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  15. skydreams 08.10.2022 19:24 # skydreams
    С победой братья-пенсики, игра в атаке была ахуенной. Но вот в защите и полузащите есть проблемы, много моментов подарили волкам. При некотором невезении могли бы и проигрывать после первого тайма. Но атака радует наконец-то. Фокус на вторник!

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  16. jirrort 08.10.2022 19:19 # jirrort
    Мне очень нравится как грамотно Поттер ротирует состав и к разным соперникам ищет уникальный подход. Тот же Маурицио Сосарри играл одним и тем же составом, по одному и тому же плану выходили что против Хаддерсфилда,что против Ман Сити,как рассказывал Роб Грин. Поттер умный чел.

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  17. brown-ale 08.10.2022 19:16 # brown-ale
    Не знаю, где вы там увидели руку Поттера. Волки забили три гола за весь сезон и не имеют тренера, их бы и Тухель легко дернул.

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  18. bembo 08.10.2022 19:15 # bembo
    братишки, как по мне троссард пижже варик даже чем рафинья
    а вы как думаете?

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  19. narcot 08.10.2022 19:10 # narcot
    В ближайшие недели Украина станет первой страной в мире, на вооружение которой поступит новейший зенитно-ракетный комплекс IRIS-T (SLM). Ожидается, что он существенно повысит возможности по уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

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  20. true-manc 08.10.2022 19:10 # true-manc
    чё териплы вернутся на первое место или нет? хотя бы перед кризисной лузерх*йней не задрожат коленки?

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