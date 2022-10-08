"Челси" разгромил обезглавленный "Вулверхэмптон"
"Челси" одержал свою третью победу подряд на дистанции в неделю, с крупным счетом переиграв "Вулверхэмптон" — 3:0.
В старте у "синих" произошло аж семь изменений по сравнению с победой 1:2 в дерби против "Кристал Пэлас". Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Конор Галлахер и Кристиан Пулишич.
С первых минут у "волков" вышли Тоти, Адама Траоре и Диего Коста.
Почти весь первый тайм "Челси" провел в атаках и много бил, но удары хозяев преимущественно оказывались неточными или блокировались.
Впрочем, "Вулверхэмптон" тоже имел пару своих шансов, но удар Жоау Моутиньо со штрафного был отражен Кепой Аррисабалагой, а Матеуш Нунеш головой пробил мимо.
Под самый занавес первого тайма справедливость все же восторжествовала. Мейсон Маунт навесил с правого фланга, а Кай Хаверц пробил головой. Мяч по дуге залетел в ворота — 1:0.
Вскоре после начала второго тайма "Челси" удвоил счет. Пулишич сыграл в стенку с Маунтом и затем с острого угла пробил голкипера гостей Жозе Са — 2:0.
"Синие" достаточно уверенно довели дело до победы. Более того, уже в самой концовке вышедший на замену Армандо Бройя установил окончательный счет, ворвавшись в штрафную по левому краю и разобравшись с защитником — 3:0.
"Челси" провел очень хороший матч, хотя и не был безгрешен в обороне. "Вулверхэмптон" находится в подвешенном состоянии и ждет назначения нового главного тренера.
"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
08.10.2022 19:05
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Последние комментарии:
ору в белгороде хлопочки
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Как же красиво было,когда весь стадион аплодировал Косте и скандировал его имя.
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24.07.2022 06:18 #
melwood-lfc
Тупые свинорылы верят проплаченным тг каналам, там для них каждый день какая-то перемога АХАХАХАХА
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Брайтон не узнать, братишки...
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24.07.2022 06:15 #
melwood-lfc
Ем сочный бургер из вкусно и точка, наблюдая за очередной победой над хохлами
Каждое животное, что поддерживает украинских нациков и тому подобных овощей, будет растоптан вместе со своей семьёй великой российской армией!
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Томорич забил!
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Путин подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым.
Полномочия по организации и координации мер возложены на ФСБ
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ювентус это кал, братишки.
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Гойдаааааааааааааааааааааа
https://ibb.co/F418fG7
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Леау очень хорош, братишки. Просто в соло разносит блюве.
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За сутки Белгородскую область обстреляли четыре раза. Как сообщает губернатор, есть разрушения в том числе в центре города. Взорван мост, который, помимо стратегического значения, был главным символом путинской эпохи. Про охулиарды денег на строительство и его охрану даже говорить смысла нет. Военные пропагандисты истерят, на фронте в очередной раз сменилось командование. При этом Песков заявляет, что Путин не планирует никакого обращения к гражданам. Ну и правильно. А что говорить, когда и так всё понятно
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жалко канешн, что прое6али днарям типо лидса и саута...щас бы чисто СИДЕЛИ БЫ НА ТРОНЕ, и ссикали на ГГшню
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Из Симферополя и Севастополя в Москву и Петербург отправились поезда, которые проследуют по поврежденному Крымскому мосту. Движение для поездов по нему откроется в 20:00 мск. Возобновились продажи билетов на другие рейсы
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Но реализация наша - это пиздец)))
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С победой братья-пенсики, игра в атаке была ахуенной. Но вот в защите и полузащите есть проблемы, много моментов подарили волкам. При некотором невезении могли бы и проигрывать после первого тайма. Но атака радует наконец-то. Фокус на вторник!
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Мне очень нравится как грамотно Поттер ротирует состав и к разным соперникам ищет уникальный подход. Тот же Маурицио Сосарри играл одним и тем же составом, по одному и тому же плану выходили что против Хаддерсфилда,что против Ман Сити,как рассказывал Роб Грин. Поттер умный чел.
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Не знаю, где вы там увидели руку Поттера. Волки забили три гола за весь сезон и не имеют тренера, их бы и Тухель легко дернул.
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братишки, как по мне троссард пижже варик даже чем рафинья
а вы как думаете?
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В ближайшие недели Украина станет первой страной в мире, на вооружение которой поступит новейший зенитно-ракетный комплекс IRIS-T (SLM). Ожидается, что он существенно повысит возможности по уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.
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чё териплы вернутся на первое место или нет? хотя бы перед кризисной лузерх*йней не задрожат коленки?
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