"Сити" забил четыре безответных гола "Саутгемптону"

Фил Фоден "Манчестер Сити" одержал очередную комфортную победу, со счетом 4:0 сокрушил "Саутгемптон".

Относительно матча Лиги Чемпионов против "Копенгагена" в среду главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ввел в стартовый состав пятерых: Натана Аке, Мануэля Аканджи, Родри, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена.

В стартовый состав "святых" вернулись Ромен Перро, Мохаммед Салису, Ибраима Диалло и Адам Армстронг.

"Сити" сразу же обрушил шквал атак на ворота соперника и едва не открыл счет на 14-й минуте, когда Эрлинг Холанд нанес удар в штангу.

На 20-й минуте счет все-таки был открыт. Жоау Канселу ворвался в штрафную по левому краю и нанес удар низом в дальний угол ворот — 1:0.

Хозяева продолжили диктовать игру, и второй гол не заставил себя ждать. На 32-й минуте Кевин Де Брюйне с подступов к штрафной сделал пас на левый край площадки Фодену, который технично подсек мяч перед голкипером — 2:0.

Второй тайм начался с того, что Родри мягко набросил мяч к дальнему углу вратарской, а Рияд Махрез пробил левой ногой в касание с отскоком от газона — 3:0.

Если кто и успокоился у "горожан", то только не Холанд. После нескольких упущенных моментов Эрлингу все же удалось отличиться, замкнув из центра штрафной диагональную передачу назад от Канселу — 4:0.

Дальше "Сити" уже не демонстрировал прежнего рвения, хотя атаковать не перестал. "Саутгемптон" получил некоторую свободу действий в концовке, но для гола престижа сделал недостаточно.

"Сити" одержал очередную комфортную победу. "Саутгемптон" вроде бы справлялся со сдерживанием Холанда, но раз за разом упускал его партнеров. А когда счет уже стал крупным, отличился и сам Эрлинг, полностью перечеркнув стратегию "святых".

"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2022 18:55

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  1. mc-od 08.10.2022 19:27 # mc-od
    Изи на классе, по-чемпионски.

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)

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  2. mancityman 08.10.2022 19:05 # mancityman
    КОРОЛИ На Троне!!!

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  3. true-manc 08.10.2022 19:05 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  4. bezviz 08.10.2022 19:00 # bezviz
    Челси догонит скоро

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  5. wilegend 08.10.2022 18:58 # wilegend
    лестер таак лахи

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  6. kukuruzko 08.10.2022 18:58 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

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  7. danny949494 08.10.2022 18:57 # danny949494
    Уберите эту куету с главной.

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  8. wilegend 08.10.2022 18:57 # wilegend
    пидары на троне КОРОЛИ на страпоне!

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