"Сити" забил четыре безответных гола "Саутгемптону"

"Манчестер Сити" одержал очередную комфортную победу, со счетом 4:0 сокрушил "Саутгемптон".

Относительно матча Лиги Чемпионов против "Копенгагена" в среду главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ввел в стартовый состав пятерых: Натана Аке, Мануэля Аканджи, Родри, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена.



В стартовый состав "святых" вернулись Ромен Перро, Мохаммед Салису, Ибраима Диалло и Адам Армстронг.



"Сити" сразу же обрушил шквал атак на ворота соперника и едва не открыл счет на 14-й минуте, когда Эрлинг Холанд нанес удар в штангу.



На 20-й минуте счет все-таки был открыт. Жоау Канселу ворвался в штрафную по левому краю и нанес удар низом в дальний угол ворот — 1:0.



Хозяева продолжили диктовать игру, и второй гол не заставил себя ждать. На 32-й минуте Кевин Де Брюйне с подступов к штрафной сделал пас на левый край площадки Фодену, который технично подсек мяч перед голкипером — 2:0.



Второй тайм начался с того, что Родри мягко набросил мяч к дальнему углу вратарской, а Рияд Махрез пробил левой ногой в касание с отскоком от газона — 3:0.



Если кто и успокоился у "горожан", то только не Холанд. После нескольких упущенных моментов Эрлингу все же удалось отличиться, замкнув из центра штрафной диагональную передачу назад от Канселу — 4:0.



Дальше "Сити" уже не демонстрировал прежнего рвения, хотя атаковать не перестал. "Саутгемптон" получил некоторую свободу действий в концовке, но для гола престижа сделал недостаточно.



"Сити" одержал очередную комфортную победу. "Саутгемптон" вроде бы справлялся со сдерживанием Холанда, но раз за разом упускал его партнеров. А когда счет уже стал крупным, отличился и сам Эрлинг, полностью перечеркнув стратегию "святых".



"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче