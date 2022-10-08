Закариа верит, что достаточно хорош для "Челси"

Полузащитник Денис Закария уверен, что он сможет заиграть в "Челси".

"Челси" арендовал Закариа у "Ювентуса" в заключительный день летнего трансферного окна, однако Денис до сих пор даже не дебютировал за "синих".



Тем не менее, 25-летний швейцарец не унывает и продолжает ждать своего шанса от главного тренера "Челси" Грэма Поттера.



"Я верю в себя на 100 процентов. Я жду своего шанса и хочу доказать, что способен играть в этой команде. Я хочу помочь этой команде побеждать и выигрывать трофеи".



"Если ты не будешь хорош, ты не сможешь здесь остаться. "Челси" — большой клуб, и если ты недостаточно хорош, ты не задержишься здесь. Я здесь, чтобы доказать, что заслуживаю быть здесь, что я хороший игрок и что я могу быть полезным для команды".



"Это самое важное. Я хочу выигрывать трофеи и помогать команде побеждать — и если я получу шанс сыграть, я выложусь на 100 процентов. Это главный момент, а дальше посмотрим, что будет в конце", — цитирует Закариа Evening Standard.