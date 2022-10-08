Руни советует Роналду быть терпеливым

Криштиану Роналду Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни посоветовал нападающему Криштиану Роналду терпеливо ждать своего шанса.

В этом сезоне Роналду перестал быть основным игроком "Юнайтед", а свой единственный гол забил "Шерифу" в Лиге Европы.

Руни понимает, что Криштиану не привык к подобному, однако Уэйн верит, что 37-летний португалец способен впечатлить главного тренера "дьяволов" Эрика Тен Хага.

"Как видно, у тренера другие мысли насчет того, как они хотят играть и достигать успеха".

"Криштиану... Он и Месси — два величайших игрока, когда-либо игравших в футбол, но в конце концов время настигает каждого из нас. Конечно, он уже не тот игрок, что был в 22 или 23 года. Ему приходится тяжело".

"Зная его, могу сказать, что ему будет очень сложно сидеть в запасе... Уверен, если он будет оставаться терпеливым, то получит свой шанс, а дальше нужно использовать эти шансы и постараться ворваться в планы тренера", — цитирует Руни ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Руни

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2022 17:00

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  1. mancunia-planet 08.10.2022 17:43 # mancunia-planet
    Сейчас бы 18 летнего Руни в МЮ и никакой Рон, Рэш трэш не нужен

    (ответить)

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