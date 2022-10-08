Руни советует Роналду быть терпеливым
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни посоветовал нападающему Криштиану Роналду терпеливо ждать своего шанса.
В этом сезоне Роналду перестал быть основным игроком "Юнайтед", а свой единственный гол забил "Шерифу" в Лиге Европы.
Руни понимает, что Криштиану не привык к подобному, однако Уэйн верит, что 37-летний португалец способен впечатлить главного тренера "дьяволов" Эрика Тен Хага.
"Как видно, у тренера другие мысли насчет того, как они хотят играть и достигать успеха".
"Криштиану... Он и Месси — два величайших игрока, когда-либо игравших в футбол, но в конце концов время настигает каждого из нас. Конечно, он уже не тот игрок, что был в 22 или 23 года. Ему приходится тяжело".
"Зная его, могу сказать, что ему будет очень сложно сидеть в запасе... Уверен, если он будет оставаться терпеливым, то получит свой шанс, а дальше нужно использовать эти шансы и постараться ворваться в планы тренера", — цитирует Руни ESPN.
08.10.2022 17:00
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Сейчас бы 18 летнего Руни в МЮ и никакой Рон, Рэш трэш не нужен
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