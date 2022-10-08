Руни советует Роналду быть терпеливым

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни посоветовал нападающему Криштиану Роналду терпеливо ждать своего шанса.

В этом сезоне Роналду перестал быть основным игроком "Юнайтед", а свой единственный гол забил "Шерифу" в Лиге Европы.



Руни понимает, что Криштиану не привык к подобному, однако Уэйн верит, что 37-летний португалец способен впечатлить главного тренера "дьяволов" Эрика Тен Хага.



"Как видно, у тренера другие мысли насчет того, как они хотят играть и достигать успеха".



"Криштиану... Он и Месси — два величайших игрока, когда-либо игравших в футбол, но в конце концов время настигает каждого из нас. Конечно, он уже не тот игрок, что был в 22 или 23 года. Ему приходится тяжело".



"Зная его, могу сказать, что ему будет очень сложно сидеть в запасе... Уверен, если он будет оставаться терпеливым, то получит свой шанс, а дальше нужно использовать эти шансы и постараться ворваться в планы тренера", — цитирует Руни ESPN.