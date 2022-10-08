Гвардиола хочет, чтобы Грилиш забивал больше голов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его плеймейкер Джек Грилиш сможет вывести свою игру на новый уровень, если будет забивать больше голов.

Несмотря на регулярную критику Грилиша со стороны медиа, Гвардиола доволен игроком, который обошелся его клубу в 100 миллионов фунтов.



В то же время Хосеп чувствует, что Джек еще не достиг своего потолка и кое в чем может быть полезнее для команды.



"Иногда людям нужно время, чтобы осознать, что им нужно делать, но мы очень довольны им".



"Последний матч и матч перед этим, против "Манчестер Юнайтед", он сыграл очень хорошо. Он никогда не будет самым, самым выдающимся бомбардиром, но в этом его следующий шаг. Этому можно научиться".



"Он может сказать себе: "Я собираюсь сделать следующий шаг в своей карьере, постараюсь забивать больше голов и больше ассистировать, это моя следующая цель". Ему это по силам. Ему лишь нужно захотеть и быть агрессивнее", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.