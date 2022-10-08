"Арсенал" может завершить интерес к Нету

"Арсенал" может завершить свой интерес к Педру Нету после того, как вингер "Вулверхэмптона" был отправлен на операцию на лодыжке.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета известен как большой поклонник таланта Нету, которым "канониры" интересовались еще минувшим летом.



Ранее ожидалось, что "Арсенал" может предпринять попытку приобрести 22-летнего игрока сборной Португалии в зимнее трансферное окно, однако теперь это под большим вопросом, сообщает Daily Express.



Дело в том, что в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 1 октября Нету получил травму лодыжки и в ближайшие дни перенесет операцию.



"Волки" не устанавливают сроки выздоровления Нету, но сообщают, что Педру точно пропустит Чемпионат Мира в Катаре.