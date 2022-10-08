Клопп советует Нуньесу "успокоиться"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал своего нападающего Дарвина Нуньеса быть спокойнее перед чужими воротами.

После своего перехода из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов Нуньес забил лишь один гол семи матчах Премьер-Лиги.



При этом у Дарвина регулярно возникают моменты — только против "Рейнджерс" в Лиге Чемпионов посреди недели он трижды не смог пробить голкипера соперника.



Однако Клопп не думает, что у его подопечного есть проблемы с завершающим ударом. По мнению Юргена, дело не в технике.



"Думаю, он и сам сказал, что ощущает давление и все такое. Ему нужно успокоиться, но движения, которые он совершает, исключительны. Если бы вы видели, как он наносит завершающий удар на тренировках, вы бы подумали: "О, Боже!"



"В матчах он немного спешит, и ему просто нужно успокоиться в таких моментах и использовать весь спектр своих ударов. Ему не нужно менять — нужно просто продолжать", — цитирует Клоппа Daily Mirror.