Артета призвал "Арсенал" сыграть против "Ливерпуля" без страха
Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду сыграть против "Ливерпуля" в воскресенье без страха.
Весьма уверенно победив "Тоттенхэм" в прошлый уикенд, теперь Артета надеется на повторение этого успеха против "Ливерпуля".
Микель призывает своих подопечных не бояться столь грозного соперника, потому что страх — это "худший враг" в больших матчах.
"Чтобы побеждать в такого рода матчах, ты должен по-настоящему верить, что можешь соперничать с этими командами".
"Если у тебя нет этого компонента, значит ты испытываешь страх, а страх — это худший враг. Особенно против команд топ-уровня, потому что очень часто они используют страх для побед в матчах".
"Ты не можешь выйти на воскресный матч, испытывая какой-либо страх. Против "Тоттенхэма" мы не знали страха", — цитирует Артету Daily Mirror.
08.10.2022 13:00
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