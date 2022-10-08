Артета призвал "Арсенал" сыграть против "Ливерпуля" без страха

Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду сыграть против "Ливерпуля" в воскресенье без страха.

Весьма уверенно победив "Тоттенхэм" в прошлый уикенд, теперь Артета надеется на повторение этого успеха против "Ливерпуля".



Микель призывает своих подопечных не бояться столь грозного соперника, потому что страх — это "худший враг" в больших матчах.



"Чтобы побеждать в такого рода матчах, ты должен по-настоящему верить, что можешь соперничать с этими командами".



"Если у тебя нет этого компонента, значит ты испытываешь страх, а страх — это худший враг. Особенно против команд топ-уровня, потому что очень часто они используют страх для побед в матчах".



"Ты не можешь выйти на воскресный матч, испытывая какой-либо страх. Против "Тоттенхэма" мы не знали страха", — цитирует Артету Daily Mirror.