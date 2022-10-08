Поттер не собирается рисковать здоровьем Канте

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что не собирается рисковать здоровьем полузащитника Нголо Канте.

В данный момент Канте завершает восстановление после мышечной травмы, полученной еще против "Арсенала" в августе.



Ранее Поттер говорил, что Канте является уникальным игроком и что у него нет другого такого футболиста в составе. Однако Грэм хочет убедиться, что Нголо полностью здоров и набрал форму, прежде чем будет брошен в бой.



"Я могу говорить только за себя, и благополучие игрока — это важно. Я не хочу рисковать этим".



"Я понимаю, что ты должен принимать некоторые решения, но я хочу убедиться, что игроку ничего не угрожает и что он готов. Готов постоянно играть на протяжении длительного времени. Думаю, это лучший способ строить отношения с игроками и делать их сильнее, позволяя наслаждаться своей игрой", — цитирует Поттера Daily Mail.