Артета гордится преображением "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета доволен преображением своего клуба, но только трофеи являются для него мерилом успеха.

"Арсенал" выглядит по-настоящему мощно на старте нового сезона, возглавляет таблицу Премьер-Лиги и многими называется главным конкурентом "Манчестер Сити" в борьбе за титул.



Артету чувствует, что "Арсенал" проделал большой путь с момента его назначения в декабре 2019, и Микель не считает это только своей заслугой.



"Я по-настоящему счастлив и горжусь сменой динамики и атмосферы вокруг клуба. Но когда смотришь туда, где мы хотим быть, понимаешь, что мы там еще не оказались".



"Мерилом успеха являются выигранные трофеи, но в то же время нужно понимать, где мы находились и насколько надломленными клуб и обстановка здесь выглядели. Это преображение — заслуга каждого", — цитирует Артету BBC.