"Реал" надеется выиграть борьбу за Беллингема

"Реал" надеется опередить представителей Премьер-Лиги в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема следующим летом.

Самый серьезный интерес к 19-летнему Беллингему проявляют такие гранды Премьер-Лиги, как "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси".



Однако The Telegraph утверждает, что серьезные намерения в отношении Джуда есть у "Реала", который уже начал работу над трансфером игрока сборной Англии.



"Реал" манит Беллингема возможностью присоединиться к своей звездной команде следующим летом, указывая на то, что второго такого шанса Джуд может и не получить.



К приглашению еще одного полузащитника "Реал" подталкивает возраст Луки Модрича и Тони Крооса, а также продажа Каземиро в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.