"Реал" надеется выиграть борьбу за Беллингема
"Реал" надеется опередить представителей Премьер-Лиги в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема следующим летом.
Самый серьезный интерес к 19-летнему Беллингему проявляют такие гранды Премьер-Лиги, как "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси".
Однако The Telegraph утверждает, что серьезные намерения в отношении Джуда есть у "Реала", который уже начал работу над трансфером игрока сборной Англии.
"Реал" манит Беллингема возможностью присоединиться к своей звездной команде следующим летом, указывая на то, что второго такого шанса Джуд может и не получить.
К приглашению еще одного полузащитника "Реал" подталкивает возраст Луки Модрича и Тони Крооса, а также продажа Каземиро в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.
08.10.2022 10:00
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