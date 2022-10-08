Мерсон считает, что "Ливерпуль" лишится шансов на титул, если проиграет "Арсеналу"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Ливерпуль" лишится шансов на титул Премьер-Лиги, если проиграет "Арсеналу" в воскресенье.

"Ливерпуль" выиграл лишь два из семи первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги и сейчас отстает от лидирующего "Арсенала" на 11 очков.



На выходных "красных" ждет выездной матч против как раз "канониров", и Мерсону кажется, что это может быть переломный момент сезона для команды Юргена Клоппа.



"Я всегда считал, что матч против "Ливерпуля" в этот уикенд будет для "Арсенала" тяжелее, нежели матч против "Тоттенхэма".



"А теперь он стал еще более тяжелым, учитывая положение "Ливерпуля" в данный момент и то, как играет "Арсенал", потому что из-за их игры у людей появились ожидания победы в этом матче".



"Если "Арсенал" оторвется на 14 очков в воскресенье, "Ливерпуль" перестанет быть конкурентом для "Арсенала". Мы видели, на что способен "Манчестер Сити", и главная цель для "Арсенала" — попасть в топ-4, но они должны сохранять концентрацию".



"Если они победят, то финишируют выше "Ливерпуля". "Арсеналу" пришлось бы проиграть треть своих оставшихся матчей, чтобы оказаться ниже "Ливерпуля".



"Если "Арсенал" финиширует четвертым, это все равно будет удивительное достижение после столь долгого периода вне топ-4. Однако "Ливерпуль" так опасен, и это будет матч огромной важности", — сообщил Мерсон Sky Sports.